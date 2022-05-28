Діди воювали та ще повоюють. Путін скасував вікову межу для служби за контрактом

Тепер у РФ зможуть приймати на службу чоловіків до 65 років. У Міноборони розраховують залучити більше цивільних фахівців.

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28 травня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який скасував вікову межу для укладання контрактів про військову службу. Документ розмістили на офіційному порталі, присвяченому правовій інформації.

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Влада РФ внесла зміну до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Тепер російським чоловікам дозволили вперше вступати на військову службу за контрактом з 18 до 65 років, хоча раніше верхня межа обмежувалася 40 роками. В документі наголошують, що зміни набирають чинності з дня його офіційної публікації.

У Міноборони Росії очікують, що новий закон дозволить залучати до армії фахівців потрібних спеціальностей, зокрема спорідненим цивільним: медиків, інженерів, техніків, зв'язківців, водіїв та кухарів. Як заявив заступник голови відомства Микола Панков під час виступу в Раді Федерації, таку категорію громадян не зможуть відправити до десантних чи військово-морських сил через здоров'я.

Раніше закон про скасування вікової межі для служби військових за контрактом прийняла Держдума РФ, після чого його схвалила Рада Федерації. До парламенту законопроєкт внесли депутати від партії "Єдина Росія", його авторами виступили колишній заступник міністра оборони Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов. У пояснювальній записці вони зазначили, що для використання високоточної зброї та бойової техніки зазвичай потрібні досвідчені фахівці, якими росіяни стають приблизно до 40 років.

З'явилася інформація, що в Росії обговорюють новий штурм Києва російською армією. У Кремлі не відкидають такого наступу на тлі просування сил на Донбасі. Тим часом "програмою-мінімум" у Кремлі визначили повне захоплення Донецької та Луганської областей до кінця травня.