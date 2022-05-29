В Торецке 115 шахтеров застряли под землей из-за отключения электричества после боев

По словам главы Донецкой ОВА, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области остались без электричества, а вследствие этого многие города Донбасса остались без воды.

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В Торецке Донецкой области 115 шахтеров застряли под землей в шахтах из-за отключения света в следствии боев с российской армией. Таким образом без света остались Бахмутский и Краматорский районы области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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По его словам, 113 работников застряли на шахте "Центральная", а еще 3 — на шахте "Торецкой". Чиновник добавил, что администрации делают все возможное, чтобы поднять шахтеров на землю.

Кириленко рассказал, что на магистральной линии электропередач сработала аварийная защита и была обесточена Центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка. Вследствие этого были обесточены Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области. Ремонтные работы уже начали, однако нужно будет восстановить около 20 разрывов проводов.

Также из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода. Из-за этого Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты остались без воды.

"В условиях активных боевых действий перебои с подачей электричества и воды неизбежны. Еще раз призываю всех эвакуироваться", — заявил Павел Кириленко.

Напомним, 14 мая мэр Краматорска рассказал, что жители Донбасса могут остаться без газа в ближайшее время. Жителям Донецкой области порекомендовали купить электрические плиты, потому что устранить аварийную ситуацию невозможно из-за боевых действий.

25 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Луганская область полностью осталась без газа. В результате обстрела российских войск работу остановила последняя уцелевшая газораспределительная станция, которая поставляла газ 36 тысячам абонентов.