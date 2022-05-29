У Торецьку 115 шахтарів застрягли під землею через відключення електрики після боїв

За словами голови Донецької ОВА, Краматорський і Бахмутський райони Донецької області залишилися без електрики, а внаслідок цього багато міст Донбасу залишилися без води.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Торецьку Донецької області 115 шахтарів застрягли під землею у шахтах через відключення світла внаслідок боїв із російською армією. Так без світла залишилися Бахмутський і Краматорський райони області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За його словами, 113 працівників застрягли на шахті "Центральна", а ще 3 — на шахті "Торецькій". Чиновник додав, що адміністрації роблять усе можливе, щоб підняти шахтарів на землю.

Кириленко розповів, що на магістральній лінії електропередач спрацював аварійний захист і була знеструмлена Центральна електропідстанція НЕК "Укренерго" в районі Торецька. Унаслідок цього було знеструмлено Бахмутський і Краматорський райони Донецької області. Ремонтні роботи вже розпочали, проте потрібно буде відновити майже 20 розривів дротів.

Також через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водопроводу. Через це Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк і прилеглі населені пункти залишилися без води.

"В умовах активних бойових дій перебої з подачею електрики та води неминучі. Ще раз закликаю всіх евакуюватися", — заявив Павло Кириленко.

Нагадаємо, 14 травня мер Краматорська розповів, що жителі Донбасу можуть залишитися без газу найближчим часом. Жителям Донецької області порекомендували купити електричні плити, бо усунути аварійну ситуацію неможливо через бойові дії.

25 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Луганська область повністю залишилася без газу. Унаслідок обстрілу російських військ роботу зупинила остання вціліла газорозподільна станція, яка постачала газ 36 тисячам абонентів.