Российские власти держат в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов, — ГУР МО

В случае отказа российских военнослужащих выполнять боевые задачи, их семьям угрожают переселением в депрессивные регионы РФ.

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В Западном военном округе Российской Федерации семьям офицеров, которые участвуют в военных действиях на территории Украины, запретили покидать территорию страны. Как сообщают сотрудники ГУР МО Украины, в случае отказа оккупантов выполнять приказы военного руководства и решать боевые задачи на фронте, их женам и детям угрожают переселением в депрессивные дальневосточные регионы России.

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В ГУР МО сообщили, что стало известно о приказах командования Западного ВО принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6 армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны РФ. Причиной этому послужила поездка членов их семей за границу с желанием отдохнуть, в то время пока пилоты российских ВКС воюют в Украине.

Почему угрожают солдатам РФ?

Вероятно, военное руководство РФ нуждается в эффективном рычаге давления на своих подчиненных, воюющих в Украине, поскольку отказ от выполнения боевых задач и разрыв контракта не влечет за собой для военнослужащих серьезных правовых последствий.

Отметим, что 26 мая появилась информация о том, что 115 бойцов Росгвардии были досрочно уволены со службы по причине невыполнение условий контракта. Выяснилось, что увольнение было связано с отказом гвардейцев выполнять боевые задачи в ходе военных действий на территории Украины. При этом Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии, рассмотревший дело военнослужащих-отказников, признал их досрочное увольнение правомерным.

Комментируя это событие, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин сказал, что дезертиры с "усмешкой" покидают воинскую службу.

"Пока бойцы погибают и получают увечья — дезертиры с облегчением и усмешкой сдают казенные вещи и с традиционным армейским приветствием начальникам — "Поцелуй меня в з*д!" — весело покидают воинскую службу. М-да… это несомненное достижение", — написал боевик в своем Telegram.

Напомним, что по мнению экс-полковника ФСБ РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), "специальная военная операция" России в Украине полностью провалилась. По его словам, несмотря на то, что война еще не проиграна, ситуация для Кремля развивается по самому негативному сценарию.

Американские военные аналитики считают, что контратаки ВСУ на юге Украины заставят российские войска перейти к укреплению обороны на этом направлении. Для этого ВС РФ могут переправить часть наступательных подразделений из Донбасса в Херсонскую область, что замедлит продвижение российских войск на Востоке.