Російська влада тримає в заручниках сім'ї окупантів, що воюють в Україні, — ГУР МО

У разі відмови російських військовослужбовців виконувати бойові завдання, їхнім сім'ям погрожують переселенням до депресивних регіонів РФ.

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У Західному військовому окрузі Російської Федерації сім'ям офіцерів, які беруть участь у воєнних діях на території України, заборонили залишати територію країни. Як повідомляють співробітники ГУР МО України, в разі відмови окупантів виконувати накази військового керівництва та бойові завдання на фронті, їхнім дружинам та дітям погрожують переселенням у депресивні далекосхідні регіони Росії.

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У ГУР МО повідомили, що стало відомо про накази командування Західного ВО примусово виселити зі службових квартир кілька сімей військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії Військово-повітряних сил і Протиповітряної оборони РФ. Причиною цього стала поїздка членів їхніх сімей за кордон з бажанням відпочити, тоді як пілоти російських ПКС воюють в Україні.

Чому погрожують солдатам РФ?

Імовірно, військове керівництво РФ потребує ефективного важеля тиску на своїх підлеглих, які воюють в Україні, оскільки відмова від виконання бойових завдань та розрив контракту не тягнуть за собою для військовослужбовців серйозних правових наслідків.

Зазначимо, що 26 травня з'явилася інформація про те, що 115 бійців Росгвардії достроково звільнили зі служби через невиконання умов контракту. З'ясувалося, що звільнення пов'язане із відмовою гвардійців виконувати бойові завдання під час воєнних дій на території України. Водночас Нальчикський гарнізонний військовий суд у Кабардино-Балкарії, який розглянув справу військовослужбовців-відмовників, визнав їхнє дострокове звільнення правомірним.

Коментуючи цю подію, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін сказав, що дезертири з "усмішкою" залишають військову службу.

"Поки бійці гинуть і отримують каліцтва — дезертири з полегшенням та усмішкою здають казенні речі й з традиційним армійським вітанням начальникам — "Поцілуй мене в з*д!" — весело залишають військову службу. Н-да… це безперечне досягнення", — написав бойовик у своєму Telegram.

Нагадаємо, що на думку експолковника ФСБ РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), "спеціальна військова операція" Росії в Україні повністю провалилася. За його словами, попри те, що війна ще не програна, ситуація для Кремля розвивається за найнегативнішим сценарієм.

Американські військові аналітики вважають, що контратаки ЗСУ на півдні України змусять російські війська перейти до зміцнення оборони на цьому напрямі. Для цього ЗС РФ можуть переправити частину наступальних підрозділів із Донбасу до Херсонської області, що уповільнить просування російських військ на Сході.