Обменом пленными теперь будет заниматься ГУР и СБУ, — Верещук

По словам главы Минреинтеграции, ее ведомство остается быть ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

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Вопросом обмена украинских военнопленных с российской стороной теперь будет заниматься Главное управление разведки совместно со Службой безопасности Украины. Об этом заявила глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

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По словам чиновницы, уже созданы соответственные реестры, отработанные организационные вопросы, а коммуникационные каналы были налажены.

Кто до этого занимался вопросами обмена?

Все три месяца полномасштабного вторжения России вопросом обмена военнопленных занималось Минреинтеграции во главе с Ириной Верещук. Однако теперь свой функционал по этому вопросу ведомство передает для ГУР и СБУ.

Верещук добавила, что ее министерство остается быть ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

Напомним, 27 мая бывшая военнопленная рассказала, что в плену у россиян остаются около тысячи морских пехотинцев, которые находились в Мариуполе. По ее словам, защитники города два месяца ждали помощи, а когда у них практически закончились еда, вода и боеприпасы, решили прорываться из окружения.

Ранее, 25 мая командир "Азова" и другие украинские военные из Мариуполя, которые сейчас находятся в плену, вышли на связь со своими родными. Денис Прокопенко во время короткого разговора рассказал жене, что с ним все в порядке. Звонки получили еще несколько семей украинских бойцов.