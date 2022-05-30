Обміном полоненими тепер займатиметься ГУР та СБУ, — Верещук

За словами голови Мінреінтеграції, її відомство залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

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Питанням обміну українських військовополонених із російською стороною тепер займатиметься Головне управління розвідки спільно зі Службою безпеки України. Про це заявила глава Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

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За словами чиновниці, вже створено відповідні реєстри, відпрацьовані організаційні питання, а комунікаційні канали налагоджені.

Хто раніше займався питаннями обміну?

Усі три місяці повномасштабного вторгнення Росії питанням обміну військовополонених займалося Мінреінтеграції на чолі з Іриною Верещук. Проте тепер свій функціонал із цього питання відомство передає для ГУР та СБУ.

Верещук додала, що її міністерство залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 27 травня колишня військовополонена розповіла, що в полоні у росіян залишаються близько тисячі морських піхотинців, які перебували в Маріуполі. За її словами, захисники міста два місяці чекали на допомогу, а коли в них практично закінчилися їжа, вода та боєприпаси, вирішили прориватися з оточення.

Раніше, 25 травня командир "Азова" та інші українські військові з Маріуполя, які зараз перебувають у полоні, вийшли на зв'язок зі своїми рідними. Денис Прокопенко під час короткої розмови розповів дружині, що з ним усе гаразд. Дзвінки отримали ще кілька сімей українських бійців.