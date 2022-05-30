RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Обміном полоненими тепер займатиметься ГУР та СБУ, — Верещук

297
Ірина Верещук, обмін полоненими, ГУР
Фото: Facebook | Ірина Верещук зі звільненими з полону військовими

За словами голови Мінреінтеграції, її відомство залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Питанням обміну українських військовополонених із російською стороною тепер займатиметься Головне управління розвідки спільно зі Службою безпеки України. Про це заявила глава Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

За словами чиновниці, вже створено відповідні реєстри, відпрацьовані організаційні питання, а комунікаційні канали налагоджені.

Хто раніше займався питаннями обміну?

Усі три місяці повномасштабного вторгнення Росії питанням обміну військовополонених займалося Мінреінтеграції на чолі з Іриною Верещук. Проте тепер свій функціонал із цього питання відомство передає для ГУР та СБУ.

Верещук додала, що її міністерство залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 27 травня колишня військовополонена розповіла, що в полоні у росіян залишаються близько тисячі морських піхотинців, які перебували в Маріуполі. За її словами, захисники міста два місяці чекали на допомогу, а коли в них практично закінчилися їжа, вода та боєприпаси, вирішили прориватися з оточення.

Раніше, 25 травня командир "Азова" та інші українські військові з Маріуполя, які зараз перебувають у полоні, вийшли на зв'язок зі своїми рідними. Денис Прокопенко під час короткої розмови розповів дружині, що з ним усе гаразд. Дзвінки отримали ще кілька сімей українських бійців.