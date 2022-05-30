Россия стремится организовать трибунал над украинским "нацизмом", – политолог

По словам Константина Батозского, Кремль рассчитывает на демонстративный эффект. Военнопленных с "Азовстали" будут судить, чтобы показать, что Путину удалось найти нацизм в Украине.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

РФ постарается использовать ситуацию с пленными "азовцами" с максимальной пропагандистской выгодой для себя.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В этом уверен Константин Батозский политолог, директор Агентства развития Приазовья. Он называет тему "Азова" "материалом для внутреннего пользования в РФ".

"Россия хочет организовать трибунал над нацизмом. Пленники с "Азовстали" – это люди, которых хотят судить, чтобы продемонстрировать своей публике, что Путин, как и обещал, нашел нацизм в Украине. Теперь его необходимо показательно наказать. Россияне не смогли и не смогут победить в Украине, но победу могут придумать и одержать ее в виртуальном мире", – сказал Батозский в комментарии Фокусу.

Политолог замечает, пропаганда нацелена на чувства, эмоции: в России пытаются сделать все, чтобы "азовцы" вызвали максимальное отвращение у россиян. "Например, многочисленные телеграм-каналы демонстрируют видео с татуировками бойцов – мол, смотрите, как у нацистов. Во-первых, никто не разбирается в символах. А, во-вторых, и надо ли вообще. У россиян есть татуировки с куполами и надписями А.У.Е (аббревиатуру можно расшифровать как "арестантский уклад един", – ред). Нельзя судить о людях по их татуировкам, как в средневековье. Татуировка для Европы – не аргумент. Каждый хозяин своего тела. Пусть найдут в публичных действиях "азовцев" какую-нибудь угрозу".

Подробнее читайте в материале Фокуса "Путин покажет "нацизм". Зачем Россия готовит трибунал для защитников "Азовстали"".

Напомним, в мае состоялась операции по эвакуации защитников Мариуполя с территории предприятия "Азовсталь". Военнослужащие, в том числе бойцы полка "Азов" оказались на оккупированной территории.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, со временем всех должны обменять на российских военнопленных.

В России же заявляют, обмен возможен только "после суда".

Ранее Фокус разбирался в том, зачем в РФ готовят трибунал для защитников "Азовстали". Власти РФ намерены признать полк "Азов" "террористической организацией". Однако рассмотрение в Верховном суде перенесли на конец июня.