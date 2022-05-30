Росія прагне організувати трибунал над українським "нацизмом", – політолог

За словами Костянтина Батозького, Кремль розраховує на демонстративний ефект. Військовополонених з "Азовсталі" судитимуть, щоби показати, що Путіну вдалося знайти нацизм в Україні.

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РФ намагатиметься використати ситуацію з полоненими "азовцями" з максимальною пропагандистською вигодою для себе.

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У цьому впевнений Костянтин Батозький політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я. Він називає тему "Азова" "матеріалом для внутрішнього користування РФ".

"Росія хоче організувати трибунал над нацизмом. Бранці з "Азовсталі" — це люди, яких хочуть судити, щоб продемонструвати своїй публіці, що Путін, як і обіцяв, знайшов нацизм в Україні. Тепер його потрібно показово покарати. Росіяни не змогли і не зможуть перемогти в Україні, але перемогу можуть вигадати і здобути її у віртуальному світі", — сказав Батозький у коментарі Фокусу.

Політолог зауважує, що пропаганда націлена на почуття, емоції: у Росії намагаються зробити все, щоб "азовці" викликали максимальну огиду в росіян. "Наприклад, численні телеграм-канали демонструють відео з татуюваннями бійців — мовляв, дивіться, як у нацистів. По-перше, ніхто не розуміється на символах. А, по-друге, і чи треба взагалі. У росіян є татуювання з куполами та написами А.У.Е (абревіатуру можна розшифрувати як "арестантский уклад един", – ред.) Не можна судити про людей за їхніми татуюваннями, як у середньовіччі. Татуювання для Європи — не аргумент. Кожен господар свого тіла. Нехай знайдуть у публічних діях "азовців" якусь загрозу".

Нагадаємо, у травні відбулася операція з евакуації захисників Маріуполя з території підприємства "Азовсталь". Військовослужбовці, зокрема бійці полку "Азов" опинилися на окупованій території.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, згодом усіх мають обміняти на російських військовополонених.

У Росії ж заявляють, обмін можливий лише "після суду".

Раніше Фокус розбирався в тому, навіщо в РФ готують суд для захисників "Азовсталі". Влада РФ має намір визнати полк "Азов" "терористичною організацією". Проте розгляд Верховного суду перенесли на кінець червня.