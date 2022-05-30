Пришло время рассказать правду об "Азове", – политолог

Кремль долгие годы инвестировал в дискредитацию Украины, пытаясь доказать наличие праворадикальной угрозы. Мифы распространялись, и теперь на Западу сложно признать свою ошибку.

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На Западе существует некое предвзятое отношение к полку "Азов", и Россия пользуется этим.

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"Все эти годы мы недостаточно всем объяснили, кто такие "азовцы". И поэтому сегодня это сложный вопрос. Этим пользуется Россия, которая много лет вкладывала средства в дискредитацию Украины, доказывая праворадикальную угрозу. Мифы распространялись на Запад, – сказал в комментарии Фокусу Константин Батозский, политолог, директор Агентства развития Приазовья. – Я часто общаюсь с иностранными журналистами, говорю, что они поддерживают историю, придуманную Россией, и в которую они инвестируют безумный ресурс. И Западу сейчас трудно признать, что он мог ошибаться. Хотя есть исключения. Кристофер Миллер, журналист "Радио Свободы" много лет писал, как "Азов" устанавливает связи с ультраправыми США и Европы, дискредитируя подразделение, теперь передумал".

Ныне ситуация несколько изменилась: об "Азове" сегодня знает весь мир, и, возможно, пришло время публичных объяснений.

"Надо говорить, что желание России осудить "Азов" – это не стремление к справедливости. Это часть осознанной политики издевательства над украинцами. Мы должны публично спрашивать: почему людей, защищавших города и являющееся примером мужества, россияне считают нацистами, а представителей своей армии, которые издевались над украинцами, называют освободителями?" – говорит Батозский.

Напомним, в мае состоялась операции по эвакуации защитников Мариуполя с территории предприятия "Азовсталь". Военнослужащие, в том числе бойцы полка "Азов" оказались на оккупированной территории.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, со временем всех должны обменять на российских военнопленных.

В России же заявляют, обмен возможен только "после суда".

Подробнее читайте в материале Фокуса "Путин покажет "нацизм". Зачем Россия готовит трибунал для защитников "Азовстали"".

Ранее Фокус сообщал, что Россия стремится организовать трибунал над украинским "нацизмом". Политолог Константин Батозский объяснил, что Кремль пытается добиться демонстративного эффекта, подвергая военнопленных с "Азовстали" суду. Путин пытается доказать, что в Украине есть нацизм.