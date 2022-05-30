Настав час розповісти правду про "Азов", – політолог

Кремль довгі роки інвестував у дискредитацію України, намагаючись довести наявність праворадикальної загрози. Міфи поширювалися, і тепер на Заході важко визнати свою помилку.

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На Заході існує якесь упереджене ставлення до полку "Азов", і Росія користується цим.

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"Усі ці роки ми недостатньо всім пояснили, хто такі "азовці". І тому сьогодні це складне питання. Цим користується Росія, яка багато років вкладала кошти в дискредитацію України, доводячи праворадикальну загрозу. Міфи поширювалися на Захід, — сказав у коментарі Фокусу Костянтин Батозький, політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я. — Я часто спілкуюся з іноземними журналістами, кажу, що вони підтримують історію, вигадану Росією, і в яку вони інвестують божевільний ресурс. І Заходу зараз важко визнати, що він міг помилятися. Хоча є винятки. Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свободи" багато років писав, як "Азов" встановлює зв'язки з ультраправими США та Європи, дискредитуючи підрозділ, тепер передумав".

Нині ситуація дещо змінилася: про "Азов" сьогодні знає весь світ, і, можливо, настав час публічних пояснень.

"Треба говорити, що бажання Росії засудити "Азов" — це не прагнення справедливості. Це частина усвідомленої політики знущання над українцями. Ми повинні публічно запитувати: чому людей, які захищали міста і є прикладом мужності, росіяни вважають нацистами, а представників своєї армії, які знущалися з українців, називають визволителями?” — каже Батозький.

Нагадаємо, у травні відбулася операція з евакуації захисників Маріуполя з території підприємства "Азовсталь". Військовослужбовці, зокрема бійці полку "Азов" опинилися на окупованій території.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, згодом усіх мають обміняти на російських військовополонених.

У Росії ж заявляють, обмін можливий лише "після суду".

Раніше Фокус повідомляв, що Росія прагне організувати суд над українським "нацизмом". Політолог Костянтин Батозький пояснив, що Кремль намагається досягти демонстративного ефекту, піддаючи військовополонених з "Азовсталі" суду. Путін намагається довести, що в Україні є нацизм.