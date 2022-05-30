Военнопленных с "Азовстали" запрещено судить за участие в вооруженном конфликте, — юрист

Уголовное преследование попавших в плен возможно, но только за индивидуальные преступления, не относящиеся к вооруженному конфликту. При этом весь полк обвинять нельзя.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Всех военнопленных защищает Третья Женевская конвенция, которая определяет их особый статус. Она не позволяет судить за участие в вооруженном конфликте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Хотя уголовное преследование попавших в плен все-таки возможно. Во-первых, за преступления, которые не относятся к вооруженному конфликту. Во-вторых, за совершение военных преступлений. Но в обоих случаях речь идет об индивидуальной ответственности за конкретный кейс. То есть весь полк обвинять невозможно.

"Если говорим о военных преступлениях, то, например, это могут быть выстрелы без разделения военных целей и гражданских объектов или без должной необходимости – для ослабления соперника, – говорит Андрей Яковлев, адвокат, эксперт Медийной инициативы по правам человека в комментарии Фокусу. – Но о подобных случаях даже россияне девяносто дней молчали. Как и молчали о том, что защитники Мариуполя могли наносить непропорциональные удары более тяжелым вооружением. Сейчас, когда россияне контролируют Азовсталь", они не говорят о таком. Никто не заявляет и о вероломстве, например, о стрельбе по людям, которые, поддавшись обману, сдались в плен".

Юрист считает, что судить "азовцев" могут лишь за то, что они сопротивлялись, принимали участие в международном вооруженном конфликте, что невозможно.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Путин покажет "нацизм". Зачем Россия готовит трибунал для защитников "Азовстали"".

Напомним, Полк "Азов" в России хотят признать "террористической организацией". Дело должен рассмотреть Верховный суд России. 26 мая стало известно, что он отложил заседание на конец июня.

Ранее Фокус сообщал, что кремлевское руководство на протяжении многих лет вкладывало средства в дискредитацию Украины и пыталось доказать наличие праворадикальной угрозы в Украине. Мифы распространялись, и теперь на Западу сложно признавать свои ошибки.