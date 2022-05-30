Військовополонених з "Азовсталі" заборонено судити за участь у збройному конфлікті, — юрист

Кримінальне переслідування тих, хто потрапив у полон, можливе, але тільки за індивідуальні злочини, що не належать до збройного конфлікту. При цьому весь полк звинувачувати не можна.

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Усіх військовополонених захищає Третя Женевська конвенція, яка визначає їх особливий статус. Вона не дозволяє судити за участь у збройному конфлікті.

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Хоча кримінальне переслідування тих, хто потрапив у полон, все-таки можливе. По-перше, за злочини, які не належать до збройного конфлікту. По-друге, за скоєння воєнних злочинів. Але в обох випадках йдеться про індивідуальну відповідальність за конкретний кейс. Тобто, весь полк звинувачувати неможливо.

"Якщо ми говоримо про воєнні злочини, то це, наприклад, можуть бути обстріли без поділу військових цілей і цивільних об'єктів або без належної необхідності — для ослаблення суперника, — говорить Андрій Яковлєв, адвокат, експерт Медійної ініціативи з прав людини у коментарі Фокусу. — Але про подібні випадки навіть росіяни дев'яносто днів мовчали. Як і мовчали про те, що захисники Маріуполя могли завдавати непропорційних ударів важчим озброєнням. Зараз, коли росіяни контролюють "Азовсталь", вони не говорять про таке. Ніхто не заявляє і про віроломство, наприклад, стрільба по людях, які, піддавшись обману, здалися в полон".

Юрист вважає, що судити "азовців" можуть лише за те, що вони чинили опір, брали участь у міжнародному збройному конфлікті, що неможливо.

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу "Путін покаже "нацизм". Навіщо Росія готує трибунал для захисників "Азовсталі" ".

Нагадаємо, Полк "Азов" у Росії хочуть визнати "терористичною організацією". Справу має розглянути Верховний суд Росії. 26 травня стало відомо, що він відклав засідання на кінець червня.

Раніше Фокус повідомляв, що кремлівське керівництво протягом багатьох років вкладало кошти у дискредитацію України та намагалося довести наявність праворадикальної загрози в Україні. Міфи поширювалися, і тепер на Заході важко визнавати свої помилки.