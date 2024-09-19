Бійці НГУ, видаючи себе за росіян, змусили здатися трьох солдатів ЗС РФ, — Forbes (відео)

Самі полонені росіяни згодом на п'ять балів оцінили креатив українських нацгвардійців. Вони здалися без бою, думаючи, що їх прийшли рятувати свої.

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Влітку бійці національної гвардії з 12-ї бригади Національної гвардії України під час боїв за ліс під Кремінною, видаючи себе за росіян, змусили здатися без бою трьох солдатів ЗС РФ, знявши це на відео. Про це пише Forbes.

Навіть самі росіяни були вражені проведеною операцією. "П'ять зірок", — так оцінив своє захоплення один із полонених.

Троє росіян — двоє зі 153-го танкового полку і один із 69-ї бригади прикриття, прикордонного патрульного підрозділу, — займали бліндаж, імовірно, на передньому краї поля бою.

Їхній командир пішов на пошуки їжі і не повернувся. Троє чоловіків в окопі сказали, що вони припустили, що його поранили. У них не було рацій, і, крім того, перешкоди все одно ускладнювали зв'язок.

Авєрін Валерій Васильович, 52 роки, стрілець 2-о роти 153-го танкового полку

Троє росіян були голодні й хотіли пити. Валерій Авєрін узяв чайник і вийшов з окопу, щоб принести води. Саме тоді він зустрів трьох солдатів, які здалися йому росіянами, тому що вони розмовляли російською мовою і, як він був упевнений, були вдягнені в російську форму.

Бійці 12-ї бригади НГУ зіграли роль російських десантних розвідувальних військ, яких, як вони стверджували, відправило командування, щоб знайти трьох росіян, які "загубилися". Українці зображували роздратування.

Жегін Сергій Миколайович, 42 роки, водій-телефоніст 69 бригади

"Чому ми повинні йти і шукати вас тут? Нам що, більше нічого робити?", — зіграли невдоволення українські нацгвардійці.

Українці трохи поговорили з противником, висміюючи відсутнього командира і стверджуючи, що він назвав цих трьох "ідіотами", — а потім відволікли голодних окупантів батончиком "Снікерс".

І потім, як зазначає Forbes, сталася кульмінація цього складного жарту.

Колоколов Володимир Миколайович, 46 років, стрілець 1-ї роти 153-го танкового полку

"Ви опинилися в руках чистокровного українця", — сказав один із бійців "Азова", наказавши росіянам лягти на землю, закласти руки за голову і поводитися добре.

Один із росіян пригадав, як він опинився в армії, сказавши, що випивав у барі друга в Москві, коли до нього під'їхали вербувальники на фургоні і змусили підписати армійський контракт. Його підготовка була гіршою, ніж просто поверхнева. Коли його попросили оцінити її за шкалою від одного до десяти, той сказав: "Нуль".

Нагадаємо, прикордонники з бригади "Помста" за допомогою БпЛА українського виробництва Vampire зруйнували російські укріплення біля Срібнянського лісу, недалеко від Кремінної.

Також ми писали, що офіцер НГУ під носом у росіян підірвав ворожий танк.