Бойцы НГУ, выдавая себя за россиян, заставили сдаться трех солдат ВС РФ, — Forbes (видео)

Сами пленные россияне впоследствии на пять баллов оценили креатив украинских нацгвардейцев. Они сдались без боя, думая, что их пришли спасать свои.

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Летом бойцы национальной гвардии из 12-й бригады Национальной гвардии Украины во время боев за лес под Кременной, выдавая себя за россиян, заставили сдаться без боя троих солдат ВС РФ, засняв это на видео. Об этом пишет Forbes.

Даже сами россияне были впечатлены проведенной операцией. "Пять звезд", — так оценил свой захват один из пленных.

Трое россиян — двое из 153-го танкового полка и один из 69-й бригады прикрытия, пограничного патрульного подразделения, — занимали блиндаж, предположительно, на переднем крае поля боя.

Их командир ушел на поиски еды и не вернулся. Трое мужчин в окопе сказали, что они предположили, что его ранили. У них не было раций, и, кроме того, помехи все равно затрудняли связь.

Аверин Валерий Васильевич, 52 года, стрелок 2-о роты 153-го танкового полка

Трое россиян были голодны и хотели пить. Валерий Аверин взял чайник и вышел из окопа, чтобы принести воды. Именно тогда он встретил трех солдат, которые показались ему россиянами, потому что они говорили на русском языке и, как он был уверен, были одеты в российскую форму.

Бойцы 12-й бригады НГУ сыграли роль российских десантных разведывательных войск, которые, как они утверждали, были отправлены командованием, чтобы найти трех "потерявшихся" россиян. Украинцы изображали раздражение.

Жегин Сергей Николаевич, 42 года, водитель-телефонист 69 бригады

"Почему мы должны идти и искать вас здесь? Нам что, больше нечего делать?", — сыграли недовольство украинские нацгвардейцы.

Украинцы немного поболтали с противником, высмеивая отсутствующего командира и утверждая, что он назвал этих троих "идиотами", — а затем отвлекли голодных оккупантов батончиком "Сникерс".

И затем, как отмечает Forbes, произошла кульминация этой сложной шутки.

Колоколов Владимир Николаевич, 46 лет, стрелок 1-ой роты 153-го танкового полка

"Вы оказались в руках чистокровного украинца", — сказал один из бойцов "Азова", приказав россиянам лечь на землю, заложить руки за голову и вести себя хорошо.

Один из россиян вспомнил, как он оказался в армии, сказав, что выпивал в баре друга в Москве, когда к нему подъехали вербовщики на фургоне и заставили подписать армейский контракт. Его подготовка была хуже, чем просто поверхностная. Когда его попросили оценить ее по шкале от одного до десяти, тот сказал: "Ноль".

Напомним, пограничники из бригады "Месть" с помощью БпЛА украинского производства Vampire разрушили российские укрепления возле Серебрянского леса, недалеко от Кременной.

Также мы писали, что офицер НГУ под носом у россиян взорвал вражеский танк.