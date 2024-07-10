Кременная — самая горячая точка: глава Северодонецкой РВА рассказал об опасности (карта)

Российские военные ежедневно пытаются ухудшить ситуацию на Луганщине. Для этого враг применяет все виды артиллерии, авиации, уничтожает инфраструктуру и логистику, рассказал председатель Северодонецкой РВА Роман Власенко.

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Самой горячей точкой в Северодонецком районе Луганской области является город Кременная, там продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщил председатель районной военной администрации Роман Власенко в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что в военном смысле ситуация на Луганщине более-менее стабильная, противник пытается давить больше на Купянском направлении, а именно в районах Макеевки, Невского и Грековки, однако ситуация стабилизирована.

По словам Власенко, более-менее стабильная ситуация также в Серебрянском лесничестве, Лимане и Тернах, там украинские военные занимают более выгодные позиции и активно контратакуют, при этом нанося потери армии РФ. Кроме этого, стабильно в Белогоровке.

Однако россияне пытаются ухудшить ситуацию в регионе ежедневно, для этого оккупанты активно применяют все виды артиллерии, авиации, уничтожают инфраструктуру, логистику. Людей в регионе остается все меньше, на прошлой неделе было эвакуировано несколько жителей, которые выехали на Харьковщину и в Донецкую область.

"Самой горячей точкой в Северодонецком районе является Кременная, там действительно идут активные боевые действия вокруг. Люди без света уже несколько недель, и там ситуация самая горячая", — сказал Роман Власенко.

Сиутация на фронте

Напомним, 9 июля в СМИ сообщили, что ВС РФ несут большие потери на фронте. Тогда как для проведения "настоящих наступательных операций" врагу не хватает боеприпасов и личного состава.

5 июля стало известно, что бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" успешно поразили операторов российского разведывательного дрона Supercam в Луганской области. Район, где произошла атака, был защищен ПВО, однако россиянам не удалось уничтожить украинский БПЛА.