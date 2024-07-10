Кремінна — найгарячіша точка: голова Сєвєродонецької РВА розповів про небезпеку (карта)
Російські військові щодня намагаються погіршити ситуацію на Луганщині. Для цього ворог застосовує всі види артилерії, авіації, нищить інфраструктуру та логістику, розповів голова Сєвєродонецької РВА Роман Власенко.
Найгарячішою точкою в Сєвєродонецькому районі Луганської області є місто Кремінна, там тривають активні бойові дії. Про це повідомив голова районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі "Еспресо".
Він зауважив, що у військовому сенсі ситуація на Луганщині більш-менш стабільна, противник намагається тиснути більше на Купʼянському напрямку, а саме в районах Макіївки, Невського та Греківки, проте ситуація стабілізована.
За словами Власенка, більш-менш стабільна ситуація також у Серебрянському лісництві, Лимані й Тернах, там українські військові займають вигідніші позиції й активно контратакують, при цьому завдаючи втрат армії РФ. Крім цього, стабільно в Білогорівці.
Проте росіяни намагаються погіршити ситуацію в регіоні щодня, для цього окупанти активно застосовують всі види артилерії, авіації, нищать інфраструктуру, логістику. Людей в регіоні залишається все менше, минулого тижня було евакуйовано декілька жителів, які виїхали на Харківщину та в Донецьку область.
"Найгарячішою точкою у Сєвєродонецькому районі є Кремінна, там дійсно йдуть активні бойові дії навколо. Люди без світла вже декілька тижнів, і там ситуація найгарячіша", — сказав Роман Власенко.
Нагадаємо, 9 липня у ЗМІ повідомили, що ЗС РФ зазнають великих втрат на фронті. Тоді як для проведення "справжніх наступальних операцій" ворогу не вистачає боєприпасів та особового складу.
5 липня стало відомо, що бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" успішно уразили операторів російського розвідувального дрона Supercam у Луганській області. Район, де сталася атака, був захищений ППО, проте росіянам не вдалося знищити український БПЛА.