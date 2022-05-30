30 боевых самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня (фото)

В воздушном пространстве Тайваня оказались истребители Су-35, Су-30, "Шэньян" J-16 , "Шэньян" J-11, "Чэнду" J-10 и самолеты радиолокационного обнаружения.

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В понедельник, 30 мая, власти Тайваня сообщили о самом многочисленном появлении самолетов РФ в своей зоне противовоздушной обороны. Министерство обороны заявило, что истребители тайваньских ВВС были подняты по тревоге, чтобы таким образом предупредить 30 китайских самолетов. Об этом сообщает Reuters.

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Китай считает Тайвань своей территорией, а островное государство на протяжении последних нескольких лет жаловалось на появление боевых самолетов китайских ВВС вблизи своей территории, часто недалеко от островов Пратас, которые находятся под юрисдикцией Тайваня.

Цель такой тактики КНР, которую в Тайване называют военной кампанией в "серой зоне", — измотать и протестировать ВС Тайваня.

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По сообщению Минобороны Тайваня, среди 30 китайских самолетов, которые участвовали в последнем вылете были: два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, четыре самолета радиотехнической разведки Y-8, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8, один противолодочный самолет Y-8, шесть истребителей "Шэньян" J-16 , восемь истребителей "Шэньян" J-11, четыре истребителя "Чэнду" J-10, два истребителя Су-35 и еще два Су-30.

В ответ на это Тайвань поднял в воздух воздушный патруль, направил предупреждения по радиосвязи и развернул защитные ракеты для отслеживания китайских самолетов.

Местная пресса отслеживает аналогичные вылеты с 2020 года. Самая многочисленная воздушная вылазка Китая произошла 23 января и насчитывала 39 самолетов.

Ранее Фокус сообщал, что 18 военных самолетов Китая вошли в воздушную зону Тайваня. ВВС Тайваня в последнее время пребывают в состоянии повышенной боеготовности, что связано с опасениями, что Китай может начать вторжение в Тайвань, по аналогии со вторжением РФ в Украину.