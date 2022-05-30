30 бойових літаків Китаю увійшли до зони дії ППО Тайваню (фото)

У повітряному просторі Тайваню опинилися винищувачі Су-35, Су-30, "Шеньян" J-16, "Шеньян" J-11, "Ченду" J-10 та літаки радіолокаційного виявлення.

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У понеділок, 30 травня, влада Тайваню повідомила про найчисленнішу появу літаків РФ у своїй зоні протиповітряної оборони. Міністерство оборони заявило, що винищувачі тайванських ВПС було піднято за тривогою, щоб так попередити 30 китайських літаків. Про це повідомляє Reuters.

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Китай вважає Тайвань своєю територією, а острівна держава протягом останніх кількох років скаржилася на появу бойових літаків китайських ВПС поблизу своєї території, часто неподалік островів Пратас, що знаходяться під юрисдикцією Тайваню.

Мета такої тактики КНР, яку в Тайвані називають військовою кампанією в "сірій зоні", — виснажити і протестувати ЗС Тайваню.

[ + – ] Китайські літаки [ + – ] Китайські літаки [ + – ] Китайські літаки [ + – ] Китайські літаки [ + – ] Китайські літаки [ + – ] Китайські літаки [ + – ] Китайські літаки [ + – ] Китайські літаки Фото: Twitter [ + – ] Китайські літаки

За повідомленням Міноборони Тайваню, серед 30 китайських літаків, які брали участь в останньому вильоті, були: два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління KJ-500, чотири літаки радіотехнічної розвідки Y-8, один літак радіоелектронної боротьби Y-8, один протичовновий літак Y-8, шість винищувачів "Шеньян" J-16, вісім винищувачів "Шеньян" J-11, чотири винищувачі "Ченду" J-10, два винищувачі Су-35 та ще два Су-30.

У відповідь на це Тайвань підняв у повітря повітряний патруль, надіслав попередження по радіозв'язку і розвернув захисні ракети для відстеження китайських літаків.

Місцева преса відстежує аналогічні вильоти з 2020 року. Найчисленніша повітряна вилазка Китаю відбулася 23 січня і налічувала 39 літаків.

Раніше Фокус повідомляв, що 18 військових літаків Китаю увійшли до повітряної зони Тайваню. ВПС Тайваню останнім часом перебувають у стані підвищеної боєготовності, що пов'язано з побоюваннями, що Китай може розпочати вторгнення у Тайвань, за аналогією до вторгнення РФ в Україну.