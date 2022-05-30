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Воєнний фокус

30 бойових літаків Китаю увійшли до зони дії ППО Тайваню (фото)

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Китайський винищувач.
Фото: Twitter | Фото: МО Тайваню | Китайський винищувач

У повітряному просторі Тайваню опинилися винищувачі Су-35, Су-30, "Шеньян" J-16, "Шеньян" J-11, "Ченду" J-10 та літаки радіолокаційного виявлення.

У понеділок, 30 травня, влада Тайваню повідомила про найчисленнішу появу літаків РФ у своїй зоні протиповітряної оборони. Міністерство оборони заявило, що винищувачі тайванських ВПС було піднято за тривогою, щоб так попередити 30 китайських літаків. Про це повідомляє Reuters.

Китай вважає Тайвань своєю територією, а острівна держава протягом останніх кількох років скаржилася на появу бойових літаків китайських ВПС поблизу своєї території, часто неподалік островів Пратас, що знаходяться під юрисдикцією Тайваню.

Мета такої тактики КНР, яку в Тайвані називають військовою кампанією в "сірій зоні", — виснажити і протестувати ЗС Тайваню.

Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Фото: Twitter
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки
Китайські літаки

За повідомленням Міноборони Тайваню, серед 30 китайських літаків, які брали участь в останньому вильоті, були: два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління KJ-500, чотири літаки радіотехнічної розвідки Y-8, один літак радіоелектронної боротьби Y-8, один протичовновий літак Y-8, шість винищувачів "Шеньян" J-16, вісім винищувачів "Шеньян" J-11, чотири винищувачі "Ченду" J-10, два винищувачі Су-35 та ще два Су-30.

У відповідь на це Тайвань підняв у повітря повітряний патруль, надіслав попередження по радіозв'язку і розвернув захисні ракети для відстеження китайських літаків.

Місцева преса відстежує аналогічні вильоти з 2020 року. Найчисленніша повітряна вилазка Китаю відбулася 23 січня і налічувала 39 літаків.

Раніше Фокус повідомляв, що 18 військових літаків Китаю увійшли до повітряної зони Тайваню. ВПС Тайваню останнім часом перебувають у стані підвищеної боєготовності, що пов'язано з побоюваннями, що Китай може розпочати вторгнення у Тайвань, за аналогією до вторгнення РФ в Україну.