Оккупанты завершили погрузку украинского металлопроката в порту Мариуполя, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, корабль с украденной украинской продукцией должен прибыть в Ростов-на-Дону.

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В мариупольском порту оккупанты завершили погрузку стали на судно "Славутич" под флагом Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра неподконтрольного Украине города Петр Андрющенко.

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По его словам, россияне начали официальное мародерство на захваченных украинских территориях.

В порту Мариуполя, как отмечает Андрющенко, оккупанты завершили погрузку рулонов стали на судно "Славутич", которое ходит под флагом Российской Федерации. Корабль с украденным украинским товаром должен прибыть в Ростов-на-Дону.

"Выход из акватории порта предварительно запланировано на завтрашнее утро (31 мая — ред.). Официальное мародерство России можно считать начавшимся. Ярость, просто ярость", — добавил Андрющенко и опубликовал видеоролик, который был снят в порту Мариуполя.

[ + – ] Оккупанты завершили погрузку украинского металлопроката в Мариупольском порту

Отметим, что 29 мая Петр Андрющенко сообщал, что в оккупированный Мариуполь приехала большая группа "кадыровцев" и захватчики возобновили попытки погрузки украинского металлопроката в мариупольском порту. Советник мэра прибытие бойцов спецназа Чеченской Республики связывал с тем, что портовый украинский город отдали на разграбление приближенным к Рамзану Кадырову людям.

"Не будет никакого "восстановления". Только мародерство и террор. Не без помощи кадыровцев оккупанты нашли наших мариупольских специалистов, которые могут сделать невозможное", — добавил Андрющенко в своем Telegram-канале.

[ + – ] В Мариуполе возобновили попытки погрузки украинского металлопроката

Напомним, ранее в Мариупольском порту зафиксировали корабли, с помощью которых оккупанты могут вывозить украинское зерно и металлопрокат. Компания Maxar обнародовала спутниковые снимки, на которых были запечатлены сразу шесть иностранных судов. Движение кораблей было зафиксировано в районе причалов, на которых ранее осуществляли погрузку продукции.

Также сообщалось, что оккупанты вывезли из Мариуполя украинское медоборудование. Дорогостоящую технику обнаружили в клинической больнице Донецка, которую туда доставили под предлогом подарка от партии "Единая Россия".