Окупанти завершили навантаження українського металопрокату в порту Маріуполя, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, корабель з вкраденою українською продукцією має прибути в Ростов-на-Дону.

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У маріупольському порту окупанти завершили завантаження сталі на судно "Славутич" під прапором Російської Федерації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера непідконтрольного Україні міста Петро Андрющенко.

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За його словами, росіяни розпочали офіційне мародерство на захоплених українських територіях.

У порту Маріуполя, як зазначає Андрющенко, окупанти завершили навантаження рулонів сталі на судно "Славутич", яке ходить під прапором Російської Федерації. Корабель з вкраденим українським товаром має прибути в Ростов-на-Дону.

"Вихід з акваторії порту попередньо заплановано на завтрашній ранок (31 травня — ред.). Офіційне мародерство Росії можна вважати розпочатим. Лють, просто лють", — додав Андрющенко й опублікував відеоролик, який був знятий у порту Маріуполя.

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Зазначимо, що 29 травня Петро Андрющенко повідомляв, що в окупований Маріуполь приїхала велика група "кадировців" і загарбники відновили спроби завантаження українського металопрокату в маріупольському порту. Радник мера прибуття бійців спецназу Чеченської Республіки пов'язував із тим, що портове українське місто віддали на пограбування наближеним до Рамзана Кадирова людей.

"Не буде жодного "відновлення". Тільки мародерство та терор. Не без допомоги кадировців окупанти знайшли наших маріупольських фахівців, які можуть зробити неможливе", — додав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] У Маріуполі відновили спроби завантаження українського металопрокату

Нагадаємо, раніше в Маріупольському порту зафіксували кораблі, за допомогою яких окупанти можуть вивозити українське зерно та металопрокат. Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки, на яких було знято відразу шість іноземних суден. Рух кораблів було зафіксовано у районі причалів, у яких раніше здійснювали навантаження продукції.

Також повідомлялося, що окупанти вивезли з Маріуполя українське медобладнання. Дорогу техніку виявили у клінічній лікарні Донецька, яку туди доставили під приводом подарунка від партії "Єдина Росія".