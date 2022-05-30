Беларусь в июне проведет военные учения на границе с Украиной, — СМИ

Мобилизационные сборы пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области. В них примут участие военные комиссариаты и организации вооруженных сил страны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Житомирской, Киевской и Черниговской областями Украины, пройдут плановые мобилизационные учения. Об этом пишут белорусские СМИ со ссылкой на военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

[ + – ] Граница Украины и Беларуси

Как сообщается, участие в сборах примут военные комиссариаты и организации вооруженных сил страны.

"В период учений будет ограничено движение отдельными территориями, прилегающими к объектам вооруженных сил", — уточняет Кривоносов.

По его словам, на стрельбищах Гомельской области запланированы мероприятия по огневой подготовке.

Как пишет издание, учения якобы будут проходить для повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, а также улучшения военных знаний и практических навыков военнообязанных.

Сборы аккумулируют все районы области.

Также с 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе проведут военные сборы с военнообязанными из территориальных войск. В рамках мероприятий будет отрабатываться охрана и защита территориальных объектов, а также борьба с диверсионно-разведывательными группами, рассказал Кривоносов.

Напомним, Беларусь активизировала войска на границе с Украиной. Оккупанты РФ хотят с помощью белорусских военных сковать силы ВСУ в приграничных районах с целью не допустить их переброски в другие регионы.

Ранее Фокус писал, что Лукашенко заявил о создании оперативного командования армией "на украинском фронте".