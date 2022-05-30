Беларусь в июне проведет военные учения на границе с Украиной, — СМИ
Мобилизационные сборы пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области. В них примут участие военные комиссариаты и организации вооруженных сил страны.
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С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Житомирской, Киевской и Черниговской областями Украины, пройдут плановые мобилизационные учения. Об этом пишут белорусские СМИ со ссылкой на военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова.
Как сообщается, участие в сборах примут военные комиссариаты и организации вооруженных сил страны.
"В период учений будет ограничено движение отдельными территориями, прилегающими к объектам вооруженных сил", — уточняет Кривоносов.
По его словам, на стрельбищах Гомельской области запланированы мероприятия по огневой подготовке.
Как пишет издание, учения якобы будут проходить для повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, а также улучшения военных знаний и практических навыков военнообязанных.
Сборы аккумулируют все районы области.
Также с 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе проведут военные сборы с военнообязанными из территориальных войск. В рамках мероприятий будет отрабатываться охрана и защита территориальных объектов, а также борьба с диверсионно-разведывательными группами, рассказал Кривоносов.
Напомним, Беларусь активизировала войска на границе с Украиной. Оккупанты РФ хотят с помощью белорусских военных сковать силы ВСУ в приграничных районах с целью не допустить их переброски в другие регионы.
Ранее Фокус писал, что Лукашенко заявил о создании оперативного командования армией "на украинском фронте".