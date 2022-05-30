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Білорусь у червні проведе військові навчання на кордоні з Україною, — ЗМІ

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білоруські військові
Фото: Shutterstock | Білоруські військові

Мобілізаційні збори відбудуться з 22 червня по 1 липня у Гомельській області. У них візьмуть участь військові комісаріати та організації збройних сил країни.

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Житомирською, Київською та Чернігівською областями України, пройдуть планові мобілізаційні навчання. Про це пишуть білоруські ЗМІ із посиланням на військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова.

Кордон України та Білорусі
Кордон України та Білорусі

Як повідомляється, участь у зборах візьмуть військові комісаріати та організації збройних сил країни.

"У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів збройних сил", — уточнює Кривоносов.

За його словами, на стрільбищах Гомельської області заплановано заходи щодо вогневої підготовки.

Як пише видання, навчання нібито відбуватимуться для підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, а також покращення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних.

Збори акумулюють усі райони області.

Також з 28 червня по 16 липня у Жлобинському районі проведуть військові збори з військовозобов'язаними із територіальних військ. У межах заходів відпрацьовуватиметься охорона та захист територіальних об'єктів, а також боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, розповів Кривоносов.

Нагадаємо, Білорусь активізувала війська на кордоні з Україною. Окупанти РФ хочуть за допомогою білоруських військових скувати сили ЗСУ у прикордонних районах з метою не допустити їх перекидання до інших регіонів.

Раніше Фокус писав, що Лукашенко заявив про створення оперативного командування армією "на українському фронті".