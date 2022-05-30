Білорусь у червні проведе військові навчання на кордоні з Україною, — ЗМІ

Мобілізаційні збори відбудуться з 22 червня по 1 липня у Гомельській області. У них візьмуть участь військові комісаріати та організації збройних сил країни.

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З 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Житомирською, Київською та Чернігівською областями України, пройдуть планові мобілізаційні навчання. Про це пишуть білоруські ЗМІ із посиланням на військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова.

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[ + – ] Кордон України та Білорусі

Як повідомляється, участь у зборах візьмуть військові комісаріати та організації збройних сил країни.

"У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів збройних сил", — уточнює Кривоносов.

За його словами, на стрільбищах Гомельської області заплановано заходи щодо вогневої підготовки.

Як пише видання, навчання нібито відбуватимуться для підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, а також покращення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних.

Збори акумулюють усі райони області.

Також з 28 червня по 16 липня у Жлобинському районі проведуть військові збори з військовозобов'язаними із територіальних військ. У межах заходів відпрацьовуватиметься охорона та захист територіальних об'єктів, а також боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, розповів Кривоносов.

Нагадаємо, Білорусь активізувала війська на кордоні з Україною. Окупанти РФ хочуть за допомогою білоруських військових скувати сили ЗСУ у прикордонних районах з метою не допустити їх перекидання до інших регіонів.

Раніше Фокус писав, що Лукашенко заявив про створення оперативного командування армією "на українському фронті".