Білорусь активізувала війська на кордоні з Україною, — Генштаб ЗСУ

Як стверджують українські бійці, окупанти РФ хочуть за допомогою білоруських військових скувати сили ЗСУ у прикордонних районах з метою не допустити їх перекидання до інших регіонів.

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Російські окупанти продовжують атакувати українські міста по всій лінії фронту, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 27 травня.

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За даними українських військових, на території республіки Білорусь близько семи батальйонно-тактичних груп продовжують дислокуватись поблизу кордону з Україною. Крім того, у Гомельській області, поряд із державним кордоном з Україною, розгорнуто маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу збройних сил республіки Білорусь.

Схожі дії спостерігаються у прикордонних районах у Курській та Брянській областях РФ. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що такими діями противник намагається скувати підрозділи українських військових, щоб не допустити їх перекидання до інших районів.

"На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов'янськ. Обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдано авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти, за підтримки артилерії, робили штурмові дії в районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії продовжуються", — йдеться у зведенні Генштабу.

Крім того, мінометні обстріли зафіксовані на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, а Авдіївка та наближені населені пункти було обстріляно з артилерії.

Раніше Фокус розповідав, що Офіс Президента України заборонив журналісту Юрію Бутусову відвідувати військові частини на передових позиціях ЗСУ. Військовому кореспонденту Юрію Бутусову офіційно заборонили відвідувати військові частини на фронті, через що журналіст висунув ультиматум Офісу президента.

Також ми повідомляли війська РФ контролюють 2/3 периметра Сєвєродонецька. За словами голови ВЦА Олександра Стрюка, російські війська вдалося вибити з готелю "Мир", захопленого 26 травня, але ворог не припиняє спроб захопити його знову.