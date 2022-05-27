Беларусь активизировала войска на границе с Украиной, — Генштаб ВСУ

Как утверждают украинские бойцы, оккупанты РФ хотят с помощью белорусских военных сковать силы ВСУ в приграничных районах с целью не допустить их переброски в другие регионы.

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Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города по всей линии фронта, сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 27 мая.

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По данным украинских военных, на территории республики Беларусь до семи батальонно-тактических групп продолжают дислоцироваться вблизи границы с Украиной. Кроме того, в Гомельской области, рядом с государственной границей с Украиной, развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы из состава вооруженных сил республики Беларусь.

Похожие действия наблюдаются в приграничных районах в Курской и Брянской областях РФ. В Генштабе ВСУ сообщают, что такими действиями противник пытается сковать подразделения украинских военных, чтобы не допустить их переброску в другие районы.

"В Лиманском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанесен авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются", — говорится в сводке Генштаба.

Кроме того, минометные обстрелы зафиксированы в Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлении, а Авдеевка и приближенные населенные пункты были обстреляны из артиллерии.

Ранее Фокус рассказывал, что Офис Президента Украины запретил журналисту Юрию Бутусову посещать воинские части на передовых позициях ВСУ. Военкору Юрию Бутусову официально запретили посещать воинские части на фронте, из-за чего журналист выдвинул ультиматум Офису президента.

Также мы сообщали войска РФ контролируют 2/3 периметра Северодонецка. По словам главы ВЦА Александра Стрюка, российские войска удалось выбить из отеля "Мир", который был захвачен 26 мая, но враг не прекращает попыток захватить его вновь.