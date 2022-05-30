Бойцы Росгвардии отказываются воевать в Украине из-за невыплаты обещанных зарплат, — СМИ (фото)
По данным журналистов, на заводах и предприятиях РФ рабочих начали призывать ехать воевать в Украину, рядовому стрелку в ВС РФ обещают платить 414 тысяч рублей. Однако оккупанты из Росгвардии рассказали, что получили 50 тысяч.
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Бойцы Росгвардии из Краснодара, которые принимали участие в войне против Украины с февраля по апрель подали рапорт с отказом возвращаться воевать, после того, как их повторно пытались отправить. Главная причина отказа — они крайне недовольны поступившими выплатами за два месяца нахождения в Украине. Об этом сообщает издание "Кавказ. Реалии" со ссылкой источник в главном управлении Федеральных войск Национальной гвардии по Краснодарскому краю. Также эту информацию подтвердил и один из российских оккупантов.
По информации журналистов, выплаты российским военным оказались ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ.
"Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас — 50. Командование объяснило это падением курса доллара — выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу", — сказал один из оккупантов.
Он также рассказал, что из его отряда рапорты об отказе ехать воевать подали 5 человек, также ему известно о еще 5 людях, которые подали рапорты по другим причинам.
Тем временем на заводах и предприятиях России рабочих призывают ехать воевать в Украину. К российским независимым журналистам проекта ASTRA обратился один из сотрудников предприятия в Московской области, который лично присутствовал при раздаче листовок с зарплатами для службы по контракту в российской армии или добровольцем. На встрече присутствовал военный комиссар города, который пришел на завод.
"Сейчас вас просто приглашают, но когда будет приказ, пойдете в исполнение Федерального закона. Поговорите со своими детьми, пусть не боятся, срочники туда не едут", — сказал он рабочим.
Согласно выданной рабочим распечатке, рядовой стрелок в российской армии будет получать 414 тысяч рублей в месяц, а сержант уже 440 тысяч. Если же пойти добровольцем, то сумма выплат будет составлять 250 тысяч рублей.
"Предлагали как и официальное заключение контракта, так добровольцем. Добровольцам обещали 250 тысяч рублей в месяц. Обучение, как я понял, не предусмотрено, сегодня подписал — завтра на войну. За сбитый самолет 500 тысяч обещали, за танк 300", — рассказал источник.
Напомним, 25 мая в России приняли закон об отмене возрастного предела для службы военных по контракту. Теперь мужчины в России смогут заключать контракт на военную службу с 18 до 65 лет, раньше его можно было подписать с 18 до 40 лет.
Ранее, 13 мая в ГУР рассказали, что в России уже началась скрытая мобилизация. По словам главы ведомства Кирилла Буданова, в Кремле не может открыто заявить о мобилизации, потому что в этом случае станет понятно, что война с Украиной идет не по плану.