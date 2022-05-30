Бійці Росгвардії відмовляються воювати в Україні через невиплату обіцяних зарплат — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, на заводах і підприємствах РФ робітників почали закликати їхати воювати в Україну, пересічному стрілку у ЗС РФ обіцяють платити 414 тисяч рублів. Проте окупанти із Росгвардії розповіли, що отримали 50 тисяч.

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Бійці Росгвардії з Краснодара, які брали участь у війні проти України з лютого до квітня подали рапорт із відмовою повертатися воювати, після того, як їх намагалися відправити повторно. Головна причина відмови — вони вкрай незадоволені отриманими виплатами за два місяці перебування в Україні. Про це повідомляє видання "Кавказ. Реалії" з посиланням на джерело в головному управлінні Федеральних військ Національної гвардії по Краснодарському краю. Також цю інформацію підтвердив і один із російських окупантів.

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За інформацією журналістів, виплати російським військовим виявилися нижчими, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ.

"Тільки днями прийшла виплата за другий місяць перебування там. І якщо за перший місяць заплатили 100 тисяч, то зараз — 50. Командування пояснило це падінням курсу долара — виплата розраховується з 50 доларів за день перебування, але проводиться в рублях за російським курсом", — сказав один із окупантів.

Він також розповів, що з його загону рапорти про відмову їхати воювати подали 5 людей, також йому відомо ще про 5 людей, які подали рапорти з інших причин.

Тим часом на заводах та підприємствах Росії робітників закликають їхати воювати до України. До російських незалежних журналістів проекту ASTRA звернувся один із співробітників підприємства в Московській області, який особисто був присутній при роздачі листівок із зарплатами для служби за контрактом у російській армії чи добровольцем. На зустрічі був присутній військовий комісар міста, який прийшло на завод.

"Зараз вас просто запрошують, але коли буде наказ, підете у виконання Федерального закону. Поговоріть зі своїми дітьми, нехай не бояться, терміновики туди не їдуть", — сказав він робітникам.

Згідно з виданою робітникам роздруківкою, рядовий стрілець у російській армії отримуватиме 414 тисяч рублів на місяць, а сержант уже 440 тисяч. Якщо ж піти добровольцем, то сума виплат становитиме 250 тисяч рублів.

"Пропонували як і офіційне укладання контракту, так добровольцем. Добровольцям обіцяли 250 тисяч рублів на місяць. Навчання, як я зрозумів, не передбачено, сьогодні підписав — завтра на війну. За збитий літак 500 тисяч обіцяли, за танк 300", — розповіло джерело.

Нагадаємо, 25 травня в Росії ухвалили закон про відміну вікової межі для служби військових за контрактом. Тепер чоловіки в Росії можуть укладати контракт на військову службу з 18 до 65 років, раніше його можна було підписати з 18 до 40 років.

Раніше, 13 травня, в ГУР розповіли, що в Росії вже почалася прихована мобілізація. За словами глави відомства Кирила Буданова, у Кремлі не можуть відкрито заявити про мобілізацію, тому що у цьому випадку стане зрозумілим, що війна з Україною йде не за планом.