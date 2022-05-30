Пропагандистка Скабеева заявила о заверешении "спецоперации" РФ и начале Третьей мировой (видео)

Ведущая программы "60 минут" заявила, что Россия теперь воюет на только с Украиной, но и со странами НАТО, которых она тоже вынуждена "демилитаризировать".

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Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что российская "спецоперация" в Украине закончилась. На замену этому началась настоящая третья Мировая война. Соответсвующее заявление ведущая сделала в эфире своей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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По ее словам, Россия теперь воюет не только с Украиной, но и со всеми странами НАТО, которых она тоже вынуждена "демилитаризировать".

"Пожалуй, пришло время признать, возможно, что спецоперация России в Украине закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война третья мировая. Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса", — сказала она.

Такой вывод Скабеева сделала после того, как представители боевиков "ДНР" заявили, что центр оккупированного Донецка якобы был обстрелян украинскими военными 30 мая с американских гаубиц M777, которые передали Украине США.

Напомним, 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров оправдался за неудачи российской армии в Украине, заявив, что Россия воюет с НАТО. По его словам, западные страны снабжают Украину оружием и деньгами, поэтому России приходится нелегко.

Тем временем на белорусском государственном телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет о якобы планах украинской армии напасть на Беларусь. Белорусские пропагандисты тогда заявили, что Украина намеревалась аннексировать часть Гомельской и Брестской области.