Пропагандистка Скабєєва заявила про завершення "спецоперації" РФ і початок Третьої світової (відео)

Ведуча програми "60 хвилин" заявила, що Росія тепер воює не лише з Україною, а й із країнами НАТО, яких вона теж змушена "демілітаризувати".

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що російська спецоперація в Україні закінчилася. На заміну цьому розпочалася справжня третя світова війна. Відповідну заяву ведуча зробила в ефірі своєї програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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За її словами, Росія тепер воює не лише з Україною, а й з усіма країнами НАТО, яких вона також вимушена "демілітаризувати".

"Мабуть, настав час визнати, можливо, що спецоперація Росії в Україні закінчилася у тому сенсі, що почалася справжнісінька війна, причому війна третя світова. Ми змушені займатися демілітаризацією не просто України, а всього Північноатлантичного альянсу", — сказала вона.

Такий висновок Скабєєва зробила після того, як представники бойовиків ДНР заявили, що центр окупованого Донецька нібито обстріляли українські військові 30 травня з американських гаубиць M777, які передали Україні США.

Нагадаємо, 18 травня глава Чечні Рамзан Кадиров виправдався через невдачі російської армії в Україні, заявивши, що Росія воює з НАТО. За його словами, західні країни постачають в Україну зброю та гроші, тому Росії нелегко.

Тим часом на білоруському державному телеканалі "Білорусь 1" вийшов сюжет про нібито плани української армії напасти на Білорусь. Білоруські пропагандисти тоді заявили, що Україна мала намір анексувати частину Гомельської та Брестської областей.