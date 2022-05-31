США закупает новую партию ракет Harpoon: их может получить Украина

ВМС США заказали у Boeing противокорабельные ракеты. Хоть их получатель и не указан, но ранее Штаты заявляли о помощи Украине деблокировать украинские порты.

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Военно-морские силы США заказали у Boeing производство противокорабельных ракет Harpoon. Об этом сообщает Naval News.

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Командование США планирует купить ракеты Harpoon у компании Boeing. Контракт будет предусматривать проектирование, производство, испытания и поставку крылатых ракет береговой охраны.

Для кого США закупает ракеты Harpoon?

В объявлении о контракте не указано, какая страна станет конечным пользователем ракет Harpoon. Единственным признаком является то, что предстоящий заказ является частью усилий по наращиванию потенциала партнеров, направленных на планирование и реализацию программ в поддержку всего спектра возможностей, которые будут предоставлены посредством сотрудничества в области безопасности.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Тайваню до 100 систем береговой обороны RGM-84L-4 Harpoon и сопутствующего оборудования на 2,37 млрд долларов.

Вторым возможным получателем ракет может стать Украина. Как пишут авторы, официальные лица США заявили о намерении помочь Украине противодействовать морской блокаде России. Для этого ВМС Украины могут получить либо Harpoon, либо более современные ракеты Naval Strike Missile.

Третий возможный заказчик не назван, поэтому ракеты пойдут либо Тайваню, либо Украине.

Напомним, 28 мая стало известно, что в Украину прибыли ракеты Harpoon, которых по заявлениям главы Одесской ОВА, хватит для уничтожения всего Черноморского флота России.

Ранее озвучивалось, что ракеты передаст Дания вместе с наземным вариантом пусковой установки.