США закуповують нову партію ракет Harpoon: їх може отримати Україна

ВМС США замовили в Boeing протикорабельні ракети. Хоч їхній отримувач і не вказаний, але раніше Штати заявляли про допомогу Україні деблокувати українські порти.

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Військово-морські сили США замовили в Boeing виробництво протикорабельних ракет Harpoon. Про це повідомляє Naval News.

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Командування США планує купити ракети Harpoon у компанії Boeing. Контракт передбачатиме проєктування, виробництво, випробування та постачання крилатих ракет берегової охорони.

Для кого США купують ракети Harpoon?

У оголошенні про контракт не зазначено, яка країна стане кінцевим користувачем ракет Harpoon. Єдиною ознакою є те, що майбутнє замовлення є частиною зусиль із нарощування потенціалу партнерів, спрямованих на планування та реалізацію програм на підтримку всього спектру можливостей, які будуть надані через співробітництво у сфері безпеки.

Раніше Держдеп США схвалив продаж Тайваню до 100 систем берегової оборони RGM-84L-4 Harpoon і супутнього обладнання на 2,37 млрд доларів.

Другим можливим отримувачем ракет може стати Україна. Як пишуть автори, офіційні особи США заявили про намір допомогти Україні протидіяти морській блокаді Росії. Для цього ВМС України можуть отримати Harpoon або сучасніші ракети Naval Strike Missile.

Третій можливий замовник не названий, тому ракети підуть або Тайваню, або Україні.

Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що в Україну прибули ракети Harpoon, яких, за заявами голови Одеської ОВА, вистачить для знищення всього Чорноморського флоту Росії.

Раніше озвучувалося, що ракети передасть Данія разом із наземним варіантом пускової установки.