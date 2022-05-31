Камера на каске китайского журналиста сняла артобстрел под Лисичанском (видео 18+)

В результате обстрела получили ранения украинский фиксер и солдат ВСУ, а иностранные журналисты смогли убедиться в пользе турникетов.

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В районе Лисичанска 28 мая под артиллерийский обстрел попали китайские фотокорреспонденты Алекс Чан Цзы Юк (Sopa Images), Каожу Н (Getty Images) и их украинский помощник-фиксер Николай. Алекс Чан Цзы Юк опубликовал семиминутное видео с камеры GoPro, установленной на его каске, которое показывает момент нескольких "прилетов", ранение Николая, а также солдат ВСУ, пришедших им на помощь.

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Журналист сообщил, что изначально они планировали направиться из Лисичанска в Северодонецк через мост, соединяющий два города. Однако, увидев несколько горящих машин, решили, что это не лучшая идея и отошли от моста. Расстояние до российских войск было не менее 500 м, поэтому репортеры считали себя в относительной безопасности. Однако вскоре начался артобстрел.

"Первый очень точный снаряд взорвался в нескольких метрах от Николая, осколки попали ему в правую руку", — отметил Алекс Чан Цзы Юк.

Журналисты укрылись в кювете, через несколько секунд после этого последовала еще серия взрывов. Затем подоспела помощь от ВСУ: Николая и находившегося неподалеку украинского солдата, который получил ранение в ногу, вывезли на машине в госпиталь.

По словам журналиста, его знакомые военные предположили, что рядом могли находиться российские корректировщики, этим и объясняется столь точный удар артиллерии оккупантов.

Напомним, 30 мая в Луганской области погиб журналист французского телеканала BFM TV Фредерик Леклерк Имхофф. Российские оккупанты обстреляли эвакуационный транспорт, который должен был забрать 10 местных жителей. Осколки снарядов пробили бронированный автомобиль, журналист получил смертельное ранение в шею, сидящего рядом с ним полицейского спасла каска.

5 мая под Изюмом погиб известный украинский журналист Александр Махов, который был на фронте с начала войны.