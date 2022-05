Оккупанты РФ обстреляли эвакуационный транспорт под Луганском, погиб журналист из Франции (фото)

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, транспорт ехал забирать 10 людей из опасности, однако осколки снарядов пробили броню. Из-за ранения в шею погиб французский журналист Фредерик Леклерк Имхофф, работавший на BFM TV.

Российские войска обстреляли эвакуационный транспорт, который должен был забрать 10 людей из Луганской области. Осколки снарядов пробили бронированный автомобиль. Смертельное ранение в шею получил французский журналист телеканала BFM TV. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 людей из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины. Смертельное ранение в шею получил акредитированный французский журналист, который делал материал про эвакуацию. Патрульного полицейского спасла каска", — сообщил подробности Гайдай. На фото, который показал глава ОВА, видно, что на транспорте были надписи "гуманитарный транспорт" и прочие отметки о его мирном предназначении.

Глава ОВА заявил, что эвакуация официально остановлена.

Позже Гайдай опубликовал фото пресс-карты убитого российскими оккупантами журналиста. Его имя было Фредерик Леклерк Имхофф. Еще шесть дней назад он снимал сюжет о Николаеве для телеканала BFMTV. В его резюме сказано, что он работал журналистом и оператором с 2015 года.

Напомним, 5 мая под Изюмом погиб известный украинский журналист Александр Махов. Сотрудник телеканалов "Дом" и UA был на фронте с начала войны.

А в марте в Ирпене в результате обстрела со стороны российских войск погиб 51-летний корреспондент издания The New York Times Брент Рэнауд. Впрочем, в редакции The New York Times отрицали, что Брент с ними сотрудничал, хоть у него было при себе редакционное удостоверение.