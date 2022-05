Окупанти РФ обстріляли евакуаційний транспорт під Луганськом, загинув журналіст із Франції (фото)

За словами голови ОВА Сергія Гайдая, транспорт їхав забирати 10 людей з небезпеки, проте уламки снарядів пробили броню. Через поранення у шию загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф, який працював на BFM TV.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські війська обстріляли евакуаційний транспорт, який мав забрати 10 людей із Луганської області. Уламки снарядів пробили броньований автомобіль. Смертельне поранення у шию отримав французький журналіст телеканалу BFM TV. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини. Смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію. Патрульного поліцейського врятувала каска", — повідомив Гайдай. На фото, яке показав глава ОВА, видно, що на транспорті були написи "гуманітарний транспорт" та інші позначки про його мирного призначення.

[ + – ] Знімки обстріляного транспорту та вбитого французького журналіста

Глава ОВА заявив, що евакуацію офіційно зупинено.

Згодом Гайдай опублікував фото прескарти вбитого російськими окупантами журналіста. Його ім'я було Фредерік Леклерк Імхофф. Ще шість днів тому він знімав сюжет про Миколаїв для телеканалу BFMTV. У його резюме сказано, що він працював журналістом та оператором із 2015 року.

Нагадаємо, 5 травня під Ізюмом загинув відомий український журналіст Олександр Махов. Співробітник телеканалів "Дом" та UA був на фронті з початку війни.

А в березні в Ірпені внаслідок обстрілу з боку російських військ загинув 51-річний кореспондент видання The New York Times Брент Ренауд. Утім, у редакції The New York Times заперечували, що Брент із ними співпрацював, хоч у нього було редакційне посвідчення.