Камера на касці китайського журналіста зняла артобстріл під Лисичанськом (відео 18+)

Внаслідок обстрілу отримали поранення український фіксер та солдат ЗСУ, а іноземні журналісти змогли переконатися в користі турнікетів.

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У районі Лисичанська 28 травня під артилерійський обстріл потрапили китайські фотокореспонденти Алекс Чан Цзи Юк (Sopa Images), Каожу Н (Getty Images) та їхній український помічник-фіксер Микола. Алекс Чан Цзи Юк опублікував семихвилинне відео з камери GoPro, встановленої на його касці, яке показує момент кількох "прильотів", поранення Миколи, а також солдатів ЗСУ, які прийшли їм на допомогу.

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Журналіст повідомив, що спочатку вони планували вирушити з Лисичанська до Сєвєродонецька через міст, що сполучає два міста. Проте, побачивши кілька машин у вогні вирішили, що це не найкраща ідея і відійшли від мосту. Відстань до російських військ була щонайменше 500 м, тому репортери вважали, що вони у відносній безпеці. Проте невдовзі розпочався артобстріл.

"Перший дуже точний снаряд вибухнув за кілька метрів від Миколи, уламки влучили йому в праву руку", — зазначив Алекс Чан Цзи Юк.

Журналісти сховалися в кюветі, через кілька секунд після цього була ще серія вибухів. Потім прийшла допомога від ЗСУ: Миколу й українського солдата, який був неподалік і отримав поранення в ногу, вивезли на машині в госпіталь.

За словами журналіста, його знайомі військові припустили, що поруч могли бути російські коригувальники, цим і пояснюють такий точний удар артилерії окупантів.

Нагадаємо, 30 травня на Луганщині загинув журналіст французького телеканалу BFM TV Фредерік Леклерк Імхофф. Російські окупанти обстріляли евакуаційний транспорт, який мав забрати 10 місцевих мешканців. Осколки снарядів пробили броньований автомобіль, журналіст отримав смертельне поранення в шию, поліцейського, який сидів поруч із ним, врятувала каска.

5 травня під Ізюмом загинув відомий український журналіст Олександр Махов, котрий був на фронті з початку війни.