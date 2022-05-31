Для всех организовали подвоз: под Харьковом за сутки эвакуировали 1,5 тысячи человек (фото)

Жителей временно оккупированных территорий увезли в Харьков и Чугуев. Там их обеспечили продуктами, а также медицинской и психологической помощью.

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Более 1,5 тыс. украинцев эвакуировали с временно оккупированных территорий Харьковской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Глава ХОВА подчеркнул, что все эвакуированные жители сейчас в безопасности.

"Это женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью. Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных — автобусами довезли в логистические центры", — в частности, рассказал он.

По словам Синегубова, 16 человек удалось вывезти по железной дороге.

Всех спасенных людей обеспечили продуктами, медицинской и психологический помощью. Сейчас в ХОВА определяют потребности эвакуированных и решают вопрос с дальнейшей логистикой.

В местных пабликах рассказывают со ссылкой на главу Печенежской громады Александра Гусаров, что людей эвакуировали из Печенежской, Великобурлукской, Двуречанской, Шевченковской и Чугуевской громад, которые находятся под временной оккупацией. Как уточнил Гусаров, людей отвезли в Харьков и Чугуев.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли эвакуационный транспорт под Луганском, погиб журналист из Франции Фредерик Леклерк Имхофф, работавший на BFM TV. После этого эвакуацию из Луганской области официально приостановили.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что оккупационные власти города более 50 дней держат в заложниках 16-летнего ребенка.