Для всіх організували підвезення: під Харковом за добу евакуювали 1,5 тисячі людей (фото)

Жителів тимчасово окупованих територій відвезли до Харкова та Чугуєва. Там їх забезпечили продуктами, а також медичною і психологічною допомогою.

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Понад 1,5 тис. українців евакуювали з тимчасово окупованих територій Харківської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Глава ХОВА наголосив, що всі евакуйовані жителі зараз у безпеці.

"Це жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю. Для всіх організували підвезення залежно від запитів евакуйованих — автобусами довезли до логістичних центрів", — зокрема, розповів він.

За словами Синєгубова, 16 людей вдалося вивезти залізницею.

Усіх врятованих людей забезпечили продуктами, медичною та психологічною допомогою. Зараз у ХОВА визначають потреби евакуйованих і вирішують питання з подальшою логістикою.

У місцевих пабліках розповідають із посиланням на голову Печенізької громади Олександра Гусарова, що людей евакуювали з Печенізької, Великобурлуцької, Дворічанської, Шевченківської та Чугуївської громад, які перебувають під тимчасовою окупацією. Як уточнив Гусаров, людей відвезли до Харкова та Чугуєва.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли евакуаційний транспорт під Луганськом, загинув журналіст із Франції Фредерік Леклерк Імхофф, який працював на BFM TV. Після цього евакуацію із Луганської області офіційно призупинили.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що окупаційна влада міста понад 50 днів тримає в заручниках 16-річну дитину.