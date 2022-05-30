Окупанти в Мелітополі тримають у заручниках 16-річну дитину, — мер міста

Іван Федоров розповів про ситуацію в Мелітополі. За його словами, завезені із Криму продукти продають мешканцям за завищеними цінами, а місцевому населенню не дозволяють виїжджати з міста.

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Окупаційна влада в Мелітополі Запорізької області викрадає місцевих жителів і тримає їх у заручниках. Про це сьогодні на брифінгу розповів міський голова Іван Федоров.

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Загалом протягом трьох місяців росіяни викрали понад 500 людей. Деяких мешканців тримають у полоні кілька днів, але є й ті, кого закривають на тривалий термін. Так, уже понад 50 днів вони тримають у заручниках 16-річну дитину.

До того ж росіяни не дозволяють населенню виїжджати за межі міста, останні два тижні евакуацію людей практично не проводять.

За словами Федорова, гуманітарна ситуація в Мелітополі залишається складною. Сюди завозять продукти з Криму, проте коштують вони втричі дорожче за товари українського виробництва. У людей у місті закінчуються готівка.

Представники призначеної Росією влади також розпочали підготовку до роздачі паспортів РФ. Як зазначає Федоров, вони обдзвонювали співробітників Центрів надання адміністративних послуг та агітували їх вийти на роботу. Проте запустити цей процес вони поки так і не змогли, бо місцеві жителі не хочуть ставати колаборантами та відмовляються співпрацювати з окупантами.

"Вони обіцяють, що видадуть російські паспорти, але з цього нічого не вийде. Сьогодні російський паспорт — це тільки нікому не потрібний папірець. Але водночас [його отримання] порушує законодавство України, тому наші жителі не охоче прийматимуть ці папірці, навіть якщо російські окупанти їх примушуватимуть до цього", — прокоментував Федоров.

Він розповів, що росіяни також почали продавати та роздавати сім-карти російських операторів. У місцевих жителів не залишається іншого вибору, як купувати їх, бо люди бояться залишитись без зв'язку.

Вибух у Мелітополі

Федоров підтвердив інформацію про сьогоднішній вибух у центрі Мелітополя.

"Вибух стався в центральній частині міста Мелітополь, безпосередньо поряд із будівлею, яка належить так званому самопроголошеному голові обласної військової адміністрації, призначеному рашистами", — розповів він. За його словами, внаслідок вибуху є постраждалі, їх кількість уточнюють.

За його словами, є кілька версій того, що сталося. Як вважає Федоров, так окупаційна влада може проводити "зачистку" тих колаборантів, які недостатньо добре виконують те, що вони спочатку обіцяли.

Крім того, в місті існує серйозний опір російській владі. Місцеві жителі об'єднуються із силовими структурами. Водночас Федоров наголосив, що офіційна інформація про це з'явиться пізніше.

Нагадаємо, вже відомо, що внаслідок вибуху в Мелітополі поранено племінницю псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Сильний вибух у центрі міста прогримів сьогодні, 30 травня, о 7:50 ранку.

Раніше ми писали, що так званому губернатору Балицькому оголосили про підозру в колабораціонізмі.