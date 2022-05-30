Оккупанты в Мелитополе держат в заложниках 16-летнего ребенка, — мэр города

Иван Федоров рассказал о ситуации в Мелитополе. По его словам, завезенные из Крыма продукты продают жителям по завышенным ценам, а местному населению не разрешают выезжать из города.

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Оккупационные власти в Мелитополе Запорожской области похищают местных жителей и держат их в заложниках. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр города Иван Федоров.

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Всего в течение трех месяцев россияне похитили более 500 человек. Некоторых жителей держат в плену по нескольку дней, но есть и те, кого закрывают на длительный срок. Так, уже более 50 дней они держат в заложниках 16-летнего ребенка.

К тому же россияне не разрешают населению выезжать за пределы города, последние две недели эвакуация людей практически не проводится.

По словам Федорова, гуманитарная ситуация в Мелитополе остается сложной. Сюда завозят продукты из Крыма, однако стоят они в три раза дороже, чем товары украинского производства. У людей в городе заканчиваются наличные деньги.

Представители назначенной Россией власти также начали подготовку к раздаче паспортов РФ. Как отмечает Федоров, они обзванивали сотрудников Центров предоставления административных услуг и агитировали их выйти на работу. Однако запустить этот процесс они пока так и не смогли, потому что местные жители не хотят становиться коллаборантами и отказываются сотрудничать с оккупантами.

"Они обещают, что выдадут российские паспорта, но из этого ничего не выйдет. Сегодня российский паспорт — это только никому не нужная бумажка. Но в то же время, [его получение] нарушает законодательство Украины, поэтому наши жители не будут охотно принимать эти бумажки, даже если российские оккупанты их будут принуждать к этому", — прокомментировал Федоров.

Он рассказал, что россияне также начали продавать и раздавать сим-карты российских операторов. У местных жителей не остается другого выбора, как покупать их, потому что люди боятся остаться без связи.

Взрыв в Мелитополе

Федоров подтвердил информацию о сегодняшнем взрыве в центре Мелитополя.

"Взрыв произошел в центральной части города Мелитополь, непосредственно рядом со зданием, которое принадлежит так называемому самопровозглашенному главе областной военной администрации, назначенному рашистами", — рассказал он. По его словам, в результате взрыва есть пострадавшие, их количество уточняется.

По его словам, есть несколько версий произошедшего. Как считает Федоров, таким образом оккупационные власти могут проводить "зачистку" тех коллаборантов, которые недостаточно хорошо выполняют то, что они изначально обещали.

Кроме того, в городе существует серьезное сопротивление российской власти. Местные жители объединяются с силовыми структурами. В то же время, Федоров подчеркнул, что официальная информация об этом появится позже.

Напомним, уже известно, что в результате взрыва в Мелитополе ранена племянница псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Сильный взрыв в центре города прогремел сегодня, 30 мая, в 7.50 утра.

Ранее мы писали, что так называемому губернатору Балицкому объявили о подозрении в коллаборационизме.