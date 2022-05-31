"Теперь вас лучше видно": ВС РФ вытоптали в поле слово "х**лы" (фото)

В благотворительном фонде "Повернись живим" рассказали, что оккупанты сделали надпись прямо возле своих позиций, что принесет пользу ВСУ, которые смогут их лучше видеть с воздуха.

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Российские военные посреди поля вытоптали слово "х**лы", которое является оскорбительным по отношению к украинцам. Соответствующий кадр показал благотворительный фонд "Повернись живим" в Twitter.

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По словам организации, солдаты армии России вытоптали эту надпись прямо перед своими позициями, что принесет пользу украинским военным, которые смогут их лучше видеть с воздуха. О том, где именно это произошло, не сообщается.

Тем временем журналист Юрий Бутусов показал, что внутри похищенного у российских военных БМП. На этот раз там нашли рации, фотоаппарат, видеокамеру, звуковую колонку и строительный инструмент — шлифовочную машинку. Судя по всему, это вещи были украдены у жителей Украины.

Также в сети появилось фото российского солдата, который загрузил в танк украденные в украинцев вещи. После того как кадр быстро распространился в сети, женщина Анна Коренюк узнала свои вещи. Помимо бойлера из ее дома она заметила скатерть с дачи и покрывала с диснеевскими принцессами из комнат дочек.