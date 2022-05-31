"Тепер вас краще видно": ЗС РФ витоптали в полі слово "х**ли" (фото)

У благодійному фонді "Повернись живим" розповіли, що окупанти зробили напис прямо біля своїх позицій, що принесе користь ЗСУ, які зможуть їх краще бачити з повітря.

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Російські військові посеред поля витоптали слово "х**ли", яке є образливим стосовно українців. Відповідний кадр показав благодійний фонд "Повернись живим" у Twitter.

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За словами організації, солдати армії Росії витоптали цей напис прямо перед своїми позиціями, що принесе користь українським військовим, які зможуть їх краще бачити з повітря. Про те, де саме це сталося, не повідомляється.

Тим часом журналіст Юрій Бутусов показав, що всередині викраденого у російських військових БМП. Цього разу там знайшли рації, фотоапарат, відеокамеру, звукову колонку та будівельний інструмент — шліфувальну машинку. Зважаючи на все, ці речі були вкрадені у мешканців України.

Також у мережі з'явилося фото російського солдата, який завантажив у танк украдені в українців речі. Після того, як кадр швидко поширився в мережі, жінка Ганна Коренюк упізнала свої речі. Крім бойлера з її будинку, вона помітила скатертину з дачі і покривала з діснеївськими принцесами з кімнат доньок.