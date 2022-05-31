"Це мій бойлер": біженка з Попасної впізнала свої речі, вкрадені окупантами РФ (фото)

Аліна Коренюк впізнала свої речі після того, як у мережі поширилося фото окупанта на танку з Луганської області. Крім бойлера, вона також помітила скатертину з дачі та покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У мережі з'явилося фото російського солдата, котрий завантажив танк явно вкраденими в Україні речами. Фото швидко стало вірусним, особливо на тлі численних історій про те, як, повертаючись до своїх будинків після окупації, українці знаходили їх пограбованими. Але в речей із фото знайшлася господиня. Про це пише ВВС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Аліна Коренюк, мешканка міста Попасна в Луганській області, була змушена покинути свій будинок та переїхати до Великобританії разом із доньками. З речей їм довелося взяти лише найнеобхідніше.

Коли в мережі з'явилося фото російського танка, зроблене в Попасній, яка з 8 травня перебуває під окупацією ЗС РФ, Аліна одразу впізнала вулицю та речі на танку.

[ + – ] Фото російського солдата на танку в Попасній Фото: REUTERS

Велика коробка на фото, за словами Аліни, це їхній новий бойлер, який вони купили та не встигли встановити. Також там лежать скатертини з їхньої дачі, ковдра та покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок.

Аліна припустила, що під ковдрами та покривалами ховається й інше їхнє вкрадене майно, яке сім'я була змушена залишити, покидаючи свій будинок.

"Те, що не знищили, вони пограбували. Ми очікували, що будинки в Попасній пограбують, нам про це неодноразово говорили", — розповіла жінка.

Аліна Коренюк та її доньки — 12-річна Крістіна та 8-річна Ольга — виїхали до Британії за програмою британського уряду "Дім для України". Вони знайшли притулок у сім'ї у місті Саутвелл, неподалік від Ноттінгема.

[ + – ] Аліна Коренюк з доньками та сім'єю, яка їх прийняла Фото: popasnaya.city

Мати, бабуся та чоловік Аліни залишилися в Україні, зараз вони в безпечному місці. Сама Аліна до війни працювала дитячою психологинею, потім почала працювати в Нацполіції інспекторкою з кадрового забезпечення. 24 лютого родина переїхала до Кривого Рогу.

Щоб виїхати, Аліна звільнилася з поліції, хотіла виїжджати на евакуаційному потязі, але їй із доньками не вистачило місця.

"Увечері на залізничному вокзалі знаходилася нереальна кількість людей. Здебільшого це були мами з дітьми, з колясками, великими валізами, сумками, пакетами. Провідник вийшов і оголосив, що на одне посадкове місце внизу їде 5 людей, зверху — 4 особи", — згадує Аліна, яка, в результаті, поїхала з України через кордон з Польщею, до якої дісталася на автомобілі.

[ + – ] Будинок, де мешкає Аліна з доньками в Саутвеллі Фото: popasnaya.city

Нагадаємо, раніше російське опозиційне інтернет-ЗМІ "Медіазона" з'ясувало, що російські військові відправили додому 58 тонн вантажу. Причому список дуже великий: це шини, техніка, одяг та взуття, консерви й навіть ковбаса. Один із військових навіть відправив російський безпілотник "Орлан", явно вкрадений у своїх товаришів по службі.

Також, під час окупації Горенки, викрадено рідкісні ретро-автомобілі з приватної колекції.