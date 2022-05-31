"Це мій бойлер": біженка з Попасної впізнала свої речі, вкрадені окупантами РФ (фото)
Аліна Коренюк впізнала свої речі після того, як у мережі поширилося фото окупанта на танку з Луганської області. Крім бойлера, вона також помітила скатертину з дачі та покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок.
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У мережі з'явилося фото російського солдата, котрий завантажив танк явно вкраденими в Україні речами. Фото швидко стало вірусним, особливо на тлі численних історій про те, як, повертаючись до своїх будинків після окупації, українці знаходили їх пограбованими. Але в речей із фото знайшлася господиня. Про це пише ВВС.
Аліна Коренюк, мешканка міста Попасна в Луганській області, була змушена покинути свій будинок та переїхати до Великобританії разом із доньками. З речей їм довелося взяти лише найнеобхідніше.
Коли в мережі з'явилося фото російського танка, зроблене в Попасній, яка з 8 травня перебуває під окупацією ЗС РФ, Аліна одразу впізнала вулицю та речі на танку.
Велика коробка на фото, за словами Аліни, це їхній новий бойлер, який вони купили та не встигли встановити. Також там лежать скатертини з їхньої дачі, ковдра та покривала з діснеївськими принцесами зі спалень дочок.
Аліна припустила, що під ковдрами та покривалами ховається й інше їхнє вкрадене майно, яке сім'я була змушена залишити, покидаючи свій будинок.
"Те, що не знищили, вони пограбували. Ми очікували, що будинки в Попасній пограбують, нам про це неодноразово говорили", — розповіла жінка.
Аліна Коренюк та її доньки — 12-річна Крістіна та 8-річна Ольга — виїхали до Британії за програмою британського уряду "Дім для України". Вони знайшли притулок у сім'ї у місті Саутвелл, неподалік від Ноттінгема.
Мати, бабуся та чоловік Аліни залишилися в Україні, зараз вони в безпечному місці. Сама Аліна до війни працювала дитячою психологинею, потім почала працювати в Нацполіції інспекторкою з кадрового забезпечення. 24 лютого родина переїхала до Кривого Рогу.
Щоб виїхати, Аліна звільнилася з поліції, хотіла виїжджати на евакуаційному потязі, але їй із доньками не вистачило місця.
"Увечері на залізничному вокзалі знаходилася нереальна кількість людей. Здебільшого це були мами з дітьми, з колясками, великими валізами, сумками, пакетами. Провідник вийшов і оголосив, що на одне посадкове місце внизу їде 5 людей, зверху — 4 особи", — згадує Аліна, яка, в результаті, поїхала з України через кордон з Польщею, до якої дісталася на автомобілі.
Нагадаємо, раніше російське опозиційне інтернет-ЗМІ "Медіазона" з'ясувало, що російські військові відправили додому 58 тонн вантажу. Причому список дуже великий: це шини, техніка, одяг та взуття, консерви й навіть ковбаса. Один із військових навіть відправив російський безпілотник "Орлан", явно вкрадений у своїх товаришів по службі.
Також, під час окупації Горенки, викрадено рідкісні ретро-автомобілі з приватної колекції.