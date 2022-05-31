"Это мой бойлер": беженка из Попасной узнала свои вещи, украденные оккупантами РФ (фото)

Алина Коренюк узнала свои вещи после того, как в сети распространилось фото оккупанта на танке из Луганской области. Помимо бойлера, она также заметила скатерть с дачи и покрывала с диснеевскими принцессами из спален дочерей.

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В Сети появилось фото российского солдата, который загрузил танк явно украденными в Украине вещами. Фото быстро стало вирусным, особенно на фоне многочисленных рассказов о том, как, возвращаясь в свои дома после оккупации, украинцы находили их разграбленными. Но у вещей с фото нашлась хозяйка. Об этом пишет ВВС.

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Алина Коренюк, жительница города Попасная в Луганской области, была вынуждена покинуть свой дом и переехать в Великобританию вместе с дочками. Из вещей им пришлось взять только самое необходимое.

Когда в сети появилось фото российского танка, сделанное в Попасной, которая с 8 мая находится под оккупацией ВС РФ, Алина сразу узнала и улицу и вещи на танке.

[ + – ] Фото российского солдата на танке в Попасной Фото: REUTERS

Большая коробка на фото, по словам Алины, это их новый бойлер, который они купили и не успели установить. Также там лежат скатерть с их дачи, одеяло и покрывала с диснеевскими принцессами из спален дочерей.

Алина предположила, что под одеялами и покрывалами скрывается и прочее их украденное имущество, которая семья была вынуждена оставить, покидая свой дом.

"То, что не уничтожили, они ограбили. Мы ожидали, что дома в Попасной ограбят, нам об этом неоднократно говорили", — рассказала женщина.

Алина Коренюк и ее дочери – 12-летняя Кристина и 8-летняя Ольга – выехали в Британию по программе британского правительства "Дом для Украины". Они нашли приют у семьи в городе Саутвелл, неподалеку от Ноттингема.

[ + – ] Алина Коренюк с дочками и принявшей их семьей Фото: popasnaya.city

Мать, бабушка и муж Алины остались в Украине, сейчас они в безопасном месте. Сама Алина до войны работала детским психологом, потом начала работать в Нацполиции инспектором по кадровому обеспечению. 24 февраля семья переехала в Кривой Рог.

Для того чтобы уехать, Алина уволилась из полиции, хотела выезжать на эвакуационном поезде, но ей с дочками не хватило места.

"Вечером на жд-вокзале находилось нереальное количество людей. В основном это были мамы с детьми, с колясками, большими чемоданами, сумками, пакетами. Проводник вышел и объявил, что на одно посадочное место внизу едет 5 человек, вверху – 4 человека", – вспоминает Алина, которая, в итоге уехала из Украины через границу с Польшей, до которой добралась на автомобиле.

[ + – ] Дом, где проживает Алина с дочками в Саутвелле Фото: popasnaya.city

Напомним, ранее российское оппозиционное интернет-СМИ "Медиазона" выяснило, что российские военные отправили домой 58 тонн груза. Причем список очень обширен: это шины, техника, одежда и обувь, консервы и даже колбаса. Один из военных даже отправил российский беспилотник "Орлан", явно украденный у своих же сослуживцев.

Также, во время оккупации Горенки, были угнаны редкие ретро-автомобили из частной коллекции.