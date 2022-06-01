В Израиле проходят масштабные учения с задействованием 100 единиц авиации

В ходе одной из миссий, авиация совершила неудачный сброс необходимого оборудования. Из-за этого оно приземлилось в километре от нужного места.

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В Израиле проходят масштабные учения "Огненные колесницы", в рамках которых привлекли сотни единиц техники. Об этом сообщает русскоязычное израильское издание Newsru.co.il

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Десятки израильских истребителей приняли участие в отработке атаки в Средиземном море. В их ходе отрабатывались различные маневры, в том числе дозаправка истребителей в воздухе. Эта часть учений проходила под названием "За горизонтом".

"Огненные колесницы" задумывались как учения для подготовки военных к нападению на Иран. Учения начались еще 15 мая. Она задействует все виды войск, в том числе 100 единиц авиации.

Также сообщается, что 31 мая на учениях произошел инцидент. На Кипре проводилась операция по доставке вооружения ЦАХАЛу. Оно было необходимо для штурма позиций условного врага. Однако в ходе транспортировки одни из самолетов сбросили оборудование в километре от указанной точки.

Из-за этого пришлось поставить на паузу учения, чтобы выяснить, как был допущен промах. В результате инцидента никто не пострадал ровно, как и не было нанесено ущерба имуществу.

Напомним, Израиль впервые проводит учения по сценарию полномасштабной операции против Ирана.

Ранее сообщалось, что Израиль не дал добро на передачу ПТРК Spike Украине.