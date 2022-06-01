В Ізраїлі проходять масштабні навчання із залученням 100 одиниць авіації

Під час однієї з місій авіація здійснила невдале скидання необхідного обладнання. Через це воно приземлилося за кілометр від потрібного місця.

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В Ізраїлі відбуваються масштабні навчання "Вогняні колісниці", в межах яких залучили сотні одиниць техніки. Про це повідомляє російськомовне ізраїльське видання Newsru.co.il

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Десятки ізраїльських винищувачів взяли участь у відпрацюванні атаки у Середземному морі. У процесі навчань відпрацьовувалися різні маневри, зокрема дозаправка винищувачів повітря. Ця частина навчань проходила за назвою "За горизонтом".

"Вогняні колісниці" замислювалися як навчання для підготовки військових до нападу на Іран. Навчання розпочалося ще 15 травня. Воно залучає всі види військ, зокрема 100 одиниць авіації.

Також повідомляється, що 31 травня на навчаннях стався інцидент. На Кіпрі проводилася операція з доставки озброєння ЦАГАЛу. Воно було потрібне для штурму позицій умовного ворога. Проте під час транспортування одні з літаків скинули обладнання за кілометр від зазначеної точки.

Через це довелося поставити на паузу навчання, щоб з'ясувати, як було допущено промах. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав рівно, як і не було завдано шкоди майну.

Нагадаємо, Ізраїль вперше проводить навчання за сценарієм повномасштабної операції проти Ірану.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль не дав добро на передавання ПТРК Spike Україні.