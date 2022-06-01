Украина и Польша создадут совместное предприятие по изготовлении военной техники (фото)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что это выведет оборонное и военное сотрудничество двух стран на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия.

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Украина и Польша подписали меморандум о создании общей комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями двух стран. Она подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия", — подчеркнул он.

На встрече со Шмыгалем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также будет способствовать тому, чтобы Киев получил статус страны-кандидата в ЕС в июне.

Какие документы еще были подписаны

Денис Шмыгаль заявил, что Польша поможет Украине в вопросе развития украинских общин, как составляющей плана возобновления страны.

"Нам пригодится опыт Польши по внедрению европейских практик и эффективному использованию европейских фондов на пути к полноценному членству в ЕС", — сказал он.

Кроме того, обе страны подписали совместную декларацию министров внутренних дел Польши и Украины о максимально плотном взаимодействии на уровне пограничных служб и меморандум о сотрудничестве между Министерствами энергетики Украины и Польши по усилению кооперации в сфере энергетики.

"Наши страны согласились о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и восстановлении линии электропередач Хмельницкой АЭС — Жешув. Для Украины это очень важный проект, который откроет дополнительные возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, 1 мая польские СМИ сообщали, что Украина закупит у Польши 60 современных самоходных гаубиц Krab. Оружие должно отправится в Украину в ближайшие месяцы, потому что будет изготавливаться на заказ, а сумма сделки составила более 20 млрд грн.

Ранее, 30 мая Польша заявила, что готова стать гарантом безопасности для Украины. Он заявил, что это соседская обязанность и пообещал поддерживать нашу страну "всем, чем только можно".