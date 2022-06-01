Україна та Польща створять спільне підприємство з виготовлення військової техніки (фото)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що це виведе оборонну та військову співпрацю двох країн на новий рівень та дозволить створювати сучасні види оборонної зброї.

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Україна та Польща підписали меморандум про створення спільної комісії з налагодження кооперації між підприємствами двох країн. Вона підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї", — наголосив він.

На зустрічі зі Шмигалем прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що його країна підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також сприятиме тому, щоб Київ отримав статус країни-кандидата у ЄС у червні.

Які документи ще були підписані

Денис Шмигаль заявив, що Польща допоможе Україні у питанні розвитку українських громад як складової плану відновлення країни.

"Нам знадобиться досвід Польщі щодо впровадження європейських практик та ефективного використання європейських фондів на шляху до повноцінного членства в ЄС", — сказав він.

Крім того, обидві країни підписали спільну декларацію міністрів внутрішніх справ Польщі та України щодо максимально щільної взаємодії на рівні прикордонних служб та меморандуму про співпрацю між Міністерствами енергетики України та Польщі щодо посилення кооперації у сфері енергетики.

"Наші країни погодилися про необхідність збільшення транскордонної торгівлі електроенергією та відновлення лінії електропередач Хмельницької АЕС — Жешув. Для України це дуже важливий проєкт, який відкриє додаткові можливості експорту української електроенергії до Європи", — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, 1 травня польські ЗМІ повідомляли, що Україна закупить у Польщі 60 сучасних самохідних гаубиць Krab. Зброя має вирушити до України найближчими місяцями, бо виготовлятиметься на замовлення, а сума угоди становить понад 20 млрд грн.

Раніше 30 травня Польща заявила, що готова стати гарантом безпеки для України. Вона заявив, що це сусідський обов'язок і пообіцяла підтримувати нашу країну "усім, чим тільки можна".