Україна закупить у Польщі 60 сучасних самохідних гаубиць Krab, — ЗМІ

За інформацією журналістів, зброя вирушить до України найближчими місяцями, бо виготовлятиметься на замовлення, а сума угоди становить понад 20 млрд грн.

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Україна закупить у Польщі ще 60 самохідних артилерійських гаубиць Krab на додаток до 18 одиниць, які вже одержала. Таким чином ще три ескадрильї гарматних гаубиць вирушать до України найближчими місяцями. Відповідну угоду підписали 31 травня, а вартість операції склала близько 3 мільярдів злотих, що в українських гривнях становить понад 20 млрд. Про це пише польське видання Dziennik.

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Повідомляється, що обладнання вироблятиметься на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною польської групи озброєнь. Постачання будуть здійснюватися в найближчі кілька місяців, а зараз виробнича потужність HSW становить 20-30 одиниць на рік. Крім того, це перший експортний контракт гаубиць Краб.

Журналісти зазначають, що такого великого військового контракту Польща не мала десятки років. А цього разу польський уряд діяв злагоджено та ефективно.

Чим корисні САУ

Krab це самохідна 155 мм артилерійська гаубиця, яку виробляє польська компанія Huta Stalowa Wola. Гусеничне шасі знаходиться на корейській ліцензії, а зброя є модифікацією англійського озброєння. Максимальна дальність стрільби з основними боєприпасами становить 40 км. Krab може вистрілювати 6 разів на хвилину.

Нагадаємо, 29 травня польські ЗМІ писали, що Варшава передала Києву 18 самохідних артилерійських гаубиць. За інформацією журналістів, йдеться про оснащення трьох артилерійських дивізіонів українських військових.

1 червня президент США Джо Байден оголосив, що Вашингтон передасть Києву реактивні системи залпового вогню HIMARS, які мають дальність близько 70 км. Крім того, у межах військової допомоги на $700 млн. Україна отримає реактивні системи залпового вогню, гаубиці та вертольоти, а також тисячі Javelin та Stinger та нову партію дронів-убивць Switchblade.