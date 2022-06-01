Украина закупит у Польши 60 современных самоходных гаубиц Krab, — СМИ

По информации журналистов, оружие отправится в Украину в ближайшие месяцы, потому что будет изготавливаться на заказ, а сумма сделки составила более 20 млрд грн.

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Украина закупит у Польши еще 60 самоходных артиллерийских гаубиц Krab в дополнение к 18 единицам, которые уже получила. Таким образом еще три эскадрильи пушечных гаубиц отправятся в Украину в ближайшие месяцы. Соответствующее соглашение было подписано 31 мая, а стоимость сделки составила около 3 миллиардов злотых, что в переводе на украинские гривны составляет более 20 млрд. Об этом пишет польское издание Dziennik.

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Сообщается, что оборудование будет производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью польской группы вооружений. Поставки будут осуществляться в ближайшие несколько месяцев, а в настоящее время производственная мощность HSW составляет 20-30 единиц в год. Кроме того, это первый экспортный контракт гаубиц Krab.

Журналисты отмечают, что такого крупного военного контракта у Польши не было десятки лет. А в этот раз польское правительство действовало слаженно и эффективно.

Чем полезны САУ Krab

Krab — это самоходная 155 мм артиллерийская гаубица, которую производит польская компания Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси находится на корейской лицензии, а орудие является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. Krab может выстреливать 6 раз за минуту.

Напомним, 29 мая польские СМИ писали, что Варшава передала Киеву 18 самоходных артиллерийских гаубиц. По информации журналистов, речь идет об оснащении 3 артиллерийских дивизионов украинских военных.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон передаст Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, которые имеют дальность около 70 км. Кроме того, в рамках военной помощи на $700 млн. Украина получит реактивные системы залпового огня, гаубицы и вертолеты, а также тысячи Javelin и Stinger и новую партию дронов-убийц Switchblade.