Украина закупит у Польши 60 современных самоходных гаубиц Krab, — СМИ
По информации журналистов, оружие отправится в Украину в ближайшие месяцы, потому что будет изготавливаться на заказ, а сумма сделки составила более 20 млрд грн.
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Украина закупит у Польши еще 60 самоходных артиллерийских гаубиц Krab в дополнение к 18 единицам, которые уже получила. Таким образом еще три эскадрильи пушечных гаубиц отправятся в Украину в ближайшие месяцы. Соответствующее соглашение было подписано 31 мая, а стоимость сделки составила около 3 миллиардов злотых, что в переводе на украинские гривны составляет более 20 млрд. Об этом пишет польское издание Dziennik.
Сообщается, что оборудование будет производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью польской группы вооружений. Поставки будут осуществляться в ближайшие несколько месяцев, а в настоящее время производственная мощность HSW составляет 20-30 единиц в год. Кроме того, это первый экспортный контракт гаубиц Krab.
Журналисты отмечают, что такого крупного военного контракта у Польши не было десятки лет. А в этот раз польское правительство действовало слаженно и эффективно.
Чем полезны САУ Krab
Krab — это самоходная 155 мм артиллерийская гаубица, которую производит польская компания Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси находится на корейской лицензии, а орудие является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. Krab может выстреливать 6 раз за минуту.
Напомним, 29 мая польские СМИ писали, что Варшава передала Киеву 18 самоходных артиллерийских гаубиц. По информации журналистов, речь идет об оснащении 3 артиллерийских дивизионов украинских военных.
1 июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон передаст Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, которые имеют дальность около 70 км. Кроме того, в рамках военной помощи на $700 млн. Украина получит реактивные системы залпового огня, гаубицы и вертолеты, а также тысячи Javelin и Stinger и новую партию дронов-убийц Switchblade.