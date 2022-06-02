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Военный Фокус Российско-украинская война

Поставки РСЗО HIMARS в Украину. С каким вызовом столкнутся ВСУ от России, — NYT

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поставки м142 украине
Пусковая установка M142 HIMARS

В случае массированного ракетного обстрела ВС РФ по Украине, украинская армия должна будет воздержаться от удара в ответ из американских РСЗО.

Поставки американских установок M142 HIMARS тесно связаны с запретом их использования по российской территории из-за высокого риска получить эскалацию войны. Об этом сообщает The New York Times.

Президент Джо Байден пришел к соглашению с президентом Владимиром Зеленским о том, что Украина не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России. Вместе с тем госсекретарь США Блинкен заявил, что только РФ виновата в поставках РСЗО Украине. Поэтому лучший способ избежать эскалации — остановить агрессию и прекратить войну, которую начала РФ.

Журналисты отмечают, что настоящее испытание может наступить, когда РФ нанесет новые массированные ракетные удары по Украине со своей территории. Зеленский будет обязан воздержаться от удара в ответ по России.

Такая политика США связана с тем, что Джо Байден пытается балансировать, чтобы не довести войну до Третьей мировой войны. В России поставки M142 HIMARS Украине сдержанно осудили. Однако нет никаких сомнений, пишут авторы, что они предназначены для повышения цены вторжения РФ в человеческих жизнях, потерях оборудования и техники.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит высокомобильные РСЗО HIMARS с ракетами, позволяющие атаковать цели на дистанции до 80 км. Вслед за Штатами о поставках М270 заявила Великобритания.